Ikinuori Aleksandr Ovetshkin on tällä kaudella pelannut toistaiseksi jokaisessa 43 ottelussa – ainoana Capitalsin ringistä.

On koko ajan todennäköisempää, että Aleksandr Ovetshkin rikkoo saavuttamattomana pidetyn Wayne Gretzkyn maaliennätyksen. ”Ovia” rakastetaan Yhdysvaltain pääkaupungissa, vaikka hän tukee avoimesti Putinia.

Washington

Wayne Gretzkyn ennätystä, 894:ää maalia NHL:n runkosarjassa, arveltiin pitkään saavuttamattomaksi. Hetki hetkeltä näyttää kuitenkin luultavammalta, että Aleksandr Ovetshkin rikkoo sen.

Washington Capitalsin venäläisellä supertähdellä on kasassa 759 runkosarjamaalia. Kanadalaisen Gretzkyn, legendaarisen numero ysiysin, ennätys on siis enää 135 maalin päässä.

Kaikkien aikojen parhaana jääkiekkoilijana pidetty Gretzky pelasi NHL:ssä 20 kautta. Ovetshkinilla on menossa 17. kausi.

Gretzkyn urasta poiketen Ovetshkinin maalihanat eivät ole lainkaan hiipuneet iän myötä, pikemminkin päinvastoin. Hän oli liigan maalipörssin kakkosena ja johti pistepörssiä ennen tiistain otteluja.

Kauden alussa Ovetshkin oli kaikkien aikojen maalintekijälistalla vasta kuudentena, mutta syksyn aikana hän ohitti Marcel Dionnen ja Brett Hullin. Jaromir Jagr on enää seitsemän maalia edellä ja jäänee taakse hyvin pian.

Peräti 26 NHL-kautta pelannut Gordie Howe on tilaston kakkosena 42 maalin päässä. Hänet Ovetshkin saavuttanee ensi kaudella.

Aleksandr Ovetshkin on pelannut koko NHL-uransa Washingtonissa. Kuva on tulokaskaudelta 2005–2006.

Ovetshkinin, 36, nykyinen pelaajasopimus on voimassa kesään 2026 eli tämän kevään jälkeen vielä neljä täyttä kautta. Se tarkoittaa, että runkosarjakierroksia on edessä teoreettisesti vielä 367.

Ovetshkin on koonnut maalinsa 1 240 runkosarjaottelussa, eli hän on tehnyt keskimäärin 0,612 maalia ottelua kohden – täpärästi enemmän kuin Gretzky (0,601).

Tällä tahdilla Ovetshkinilla olisi siis jäljellä helposti riittämiin uraa ennätyksen rikkomiseksi: 367 ottelussa syntyisi 225 maalia, millä Gretzky jäisi peräti 90 maalia jälkeen.

Eri asia on, pysyykö Ovetshkin kunnossa vanhoilla päivillään. Tällä kaudella hän on pelannut toistaiseksi jokaisessa 43 ottelussa – ainoana Capitalsin ringistä.

Sanomalehti The Washington Post on seurannut jo vuosia Ovetshkinin mahdollisuuksia ennätyksen rikkomiseen, perusteenaan urheilutilastoguru Bill Jonesin kehittämä kaava pelaajan todennäköisyydestä saavuttaa tietty tavoite uransa aikana.

Kaava perustuu pelaajalle määriteltyyn vakiosuoritustasoon, joka Ovetshkinin edellisten kausien perusteella oli tähän kauteen lähtiessä 47 maalia kaudessa, sekä pelaajan oletettuun uran kestoon.

Lehden mukaan Ovetshkinin mahdollisuus rikkoa Gretzkyn ennätys on kasvanut vauhdilla viime vuosina: lehti laski todennäköisyydeksi 24 prosenttia vuonna 2016, 34 prosenttia vuonna 2018, 83 prosenttia alkuvuodesta 2020 ja tämän kauden alussa peräti 91 prosenttia. Tämä tosin perustuu osin siihen, että aiemmissa arvioissa Ovetshkinin ei oletettu pelaavan niin pitkää uraa kuin miltä nyt näyttää.

Väittämä 91 prosentin todennäköisyydestä on joka tapauksessa niin hurja, että siihen voinee suhtautua skeptisesti. Käytetty tilastokaava on kehitetty alun perin baseballiin. Esimerkiksi vakavat loukkaantumiset ovat yleisempiä jääkiekon kaltaisessa kontaktilajissa.

Aina voi tapahtua jotain loukkaantumisiakin odottamattomampaa. Mitkään urheilun todennäköisyyslaskennat eivät osanneet ottaa huomioon pandemiaa, joka typisti NHL:n runkosarjakausia 2019–2020 ja 2020–2021 Capitalsin osalta yhteensä 39 ottelulla – vaikka sekään ei suistanut Ovetshkinin maalijunaa raiteiltaan.

Oli ennätyksen rikkomisen todennäköisyydestä prosenttilukuna mitä mieltä tahansa, todennäköisyyden kasvamiseen voi suhtautua tosiseikkana.

Yksinkertaisemmin asian näkee grafiikasta, jossa käyrä Ovetshkinin maalikertymästä kausi kaudelta on lähentynyt viime kausina Gretzkyn vastaavaa käyrää, kun heidän NHL-uransa asetetaan alkupisteestä lähtien rinnakkain.

Ovetshkinin tuorein pykälä kuvaajassa ottanee vielä jyrkemmän loikan kohti Gretzkyn käyrää, koska kaudesta on lähes puolet jäljellä. Lisäksi pitää huomioida, että nykysopimuksensa mukaisesti Ovetshkin pelaisi yhden kauden Gretzkyä enemmän eli hänen käyränsä on jatkumassa yhden pykälän Gretzkyä pidemmälle.

Tyypillisesti hyökkääjien maalimäärät hiipuvat iän karttuessa. Niin käynee ennen pitkää Ovetshkinillekin, mutta tällä kaudella hän on tehnyt 29 maalia 43 ottelussa eli on ollut koko uraansa tehokkaampi keskiarvolla 0,674.

Ovetshkin on voittanut NHL:n maalipörssin peräti yhdeksän kertaa, Gretzky viidesti. Gretzkyn kaikki maalikuninkuudet ovat uran alkuvuosilta Edmonton Oilersista. Ovetshkin voitti maalipörssin kahdesti parikymppisenä mutta seitsemän kertaa yhdeksällä viime kaudella.

Gretzkyn maaliennätys selittyy osaltaan ajalla, jolloin maaleja mätettiin yleisesti enemmän. Tämän huomion ei ole tarkoitus nakertaa Gretzkyn suuruutta vaan alleviivata, että hän ei ollut rooliltaan niin selvästi maalintekijä kuin Ovetshkin.

Ovetshkin on useimmilla kausillaan koonnut enemmän maaleja kuin syöttöjä. Gretzky sai joka kaudella enemmän syöttöpisteitä kuin maaleja. Hän voitti runkosarjan maalisyöttötilaston peräti 16 kaudella 20:stään.

Jos jollain mittarilla Gretzky todella on tavoittamaton, niin kokonaistehopisteissä. Hänen yhteenlasketut maali- ja syöttöpisteensä NHL:n runkosarjassa ovat 894+1 963=2 857. Se on 936 pistettä enemmän kuin listan kakkosella Jagrilla ja 1 479 pistettä enemmän kuin Ovetshkinilla, joka on tehoilla 759+619=1 378 vasta sijalla 24, edellään yhä muun muassa Jari Kurri ja Teemu Selänne.

Ovetshkin tulee tuskin keräämään edes kokonaistehopisteitä yhtä paljon kuin Gretzky antoi pelkkiä maalisyöttöjä. Hänestä ei alettaisi puhua kaikkien aikojen jääkiekkoilijana edes maaliennätyksen jälkeen.

”Hän on tämän aikakauden paras”, arvioi Ovetshkinin kasipaitaan pukeutunut Mason Wendler, 25, Capitalsin yleisöluistelu- ja etäkatsomotapahtumassa Potomacjoen satamassa Washingtonissa tammikuun puolivälissä.

Väki on juuri puhjennut riemuun Ovetshkinin liu’utettua kiekon tyhjään maaliin kymmenen sekuntia ennen summeria videotaulun suorassa lähetyksessä vierasottelusta New York Islandersia vastaan. Maali päätti Ovetshkinin kuivimman jakson tällä kaudella, sillä alla oli neljä maalitonta ottelua. Sen jälkeen syntyi viisi maalia viidessä ottelussa.

Käy selväksi, että ennätysjahti on Washingtonin kiekkokansan huulilla.

”Olimme juuri puhumassa siitä isäni kanssa, kun keskeytit!” Wendler innostuu.

No, mitä ennustat?

”Jos hänellä on rungossaan vuosia jäljellä, ennätys menee rikki. Ja siltä vaikuttaa.”

Joen takana Virginiassa asuva Wendler kiittelee Capitalsin pitkäaikaista kapteenia kiekkohuuman kasvattamisesta Washingtonin seudulla. Venäläinen on johtanut Capitalsin lähes poikkeuksetta pudotuspeleihin ja vuonna 2018 Stanley Cup -mestaruuteen.

”Koko kaupunki tuntee hänet.”

Samaa mieltä on toinen Ovetshkin-paitaan pukeutunut fani – heitä näkee kaduilla muulloinkin kuin pelipäivinä, vaikka Washington ei ole Yhdysvaltain perinteikkäimpiä kiekkokaupunkeja.

”Ovi on jumala ihmisten joukossa”, Brian, 30, sanoo.

”Kotipelien yleisö on paljon takavuosia äänekkäämpää.”

Osasyy lätkähuumaan on, että kansallisesti seuratummissa lajeissa – amerikkalaisessa jalkapallossa, koripallossa ja baseballissa – Washingtonin joukkueilla sujuu surkeasti.

Aleksandr Ovetshkinin kasipaita on suosituin asuste Potomacjoen jäätyneen rinnakkaiskanavan pipolätkäpeleissä Washingtonissa.

Ovetshkinin suosiota Yhdysvaltain pääkaupungissa ei rasita edes hänen avoin tukensa Vladimir Putinille.

Puolentoista kilometrin säteellä Capitalsin hallista, Yhdysvaltain kongressitalossa ja Valkoisessa talossa, kaavaillaan rankkoja pakotteita Putinin hallintoa vastaan siltä varalta, että Venäjä hyökkää Ukrainaan.

”Meillä on pelaajia kaikkialta maailmasta. He ovat kaikki meille vain jääkiekkoilijoita riippumatta kansalaisuudestaan”, Wendler kuittaa aiheen.

Ovetshkin ei ole tyytynyt passiiviseen kohteliaisuuteen maansa presidenttiä kohtaan. Hän on perustanut tämän tueksi ”kansanliikkeen” nimeltä Putin Team.

”En ole kuullutkaan, että he ovat läheisiä”, Wendler sanoo.