Mikko Rantanen nautiskeli upean maalin ja jatkoi hurjaa virettään

Roope Hintzin aloitti maalinteon Dallasin voitto-ottelussa.

Mikko Rantanen on tehnyt tällä kaudella jo 22 maalia. Kuva on kesäkuulta Denveristä.

Jääkiekon NHL:ssä Mikko Rantanen teki jo kauden 22. maalinsa, kun Colorado Avalanche otti 2–0-kotivoiton Chicago Blackhawksista.

Rantanen viimeisteli loppulukemat 46. minuutilla.

Hän sai syötön maalin eteen ja odotti sivuttaisliikkeessä rauhassa, että maalivahti Marc-Andre Fleury meni jäihin. Tämän jälkeen Rantanen nosti kiekon tyylikkäästi maalin kattoon.

Rantasella on koossa 37 ottelusta kovat tehot 22+27, mikä oikeuttaa NHL:n pistepörssin seitsemänteen sijaan.

Edellisissä seitsemässä pelissä hän on tehnyt tehot 6+3.

Dallas Stars otti puolestaan kolmannen voittonsa putkeen, kun se nujersi ottelua isännöineen Philadelphia Flyersin maalein 3–1.

Dallasin avausmaalin ja ensimmäisen erän ainokaisen viimeisteli suomalaishyökkääjä Roope Hintz. Hän oli myös syöttämässä joukkueensa kolmatta maalia yhdessä puolustaja Esa Lindellin kanssa. Maalin laukoi tyhjään verkkoon Joe Pavelski.

Avauserän maali oli Hintzille kauden 18:s.

Flyersin puolustaja Keith Yandle pääsi hätyyttelemään yhtä NHL:ssä hartaasti laskettavista ennätyksistä, kun hän pelasi 964. perättäisen pelinsä.

Samaan lukuun on aiemmin yltänyt Doug Jarvis, liigan nettisivuilla kerrotaan. Yandlella on mahdollisuus lyödä Jarvisin ennätys joukkueensa seuraavassa pelissä New York Islandersia vastaan.

Häviöiden suossa tarpova Flyers hävisi jo kahdennentoista pelinsä putkeen.

Boston Bruinsin maalilla Tuukka Rask onnistui torjunnoissa vain 22 kertaa, kun joukkue hävisi kotijäällään Anaheim Ducksille luvuin 3–5. Ducksin viidestä maalista kolme syötti ruotsalaispuolustaja Hampus Lindholm.

Anaheim piti Bostonin jatkuvasti vähintään yhden maalin takamatkalla. Erik Haula pääsi iskemään Bostonille viimeisen kavennuksen kolmannen erän lopulla.

Anaheimin maalivahti John Gibson pysäytti kiekon 23 kertaa.

Boston oli voittanut kaksi aiempaa otteluaan. Anaheimille voitto oli toinen perättäinen.

Minnesota Wild puolestaan löylytti Montreal Canadiensin murskaluvuin 8–2. Wildilla oli asialla peräti kahdeksan eri maalintekijää, jokaiselle osumalle omansa.

Cam Talbot torjui Minnesotan maalilla kaksi ensimmäistä erää ja pysäytti kiekon 14 kertaa. Kolmannessa erässä maalille luisteli Kaapo Kähkönen, joka torjui viisi laukausta kuudesta.

Muita pelejä

NY Rangers–Los Angeles vl. 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 0–0, 1–0)

Washington–Las Vegas 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Calgary–St. Louis 7–1 (3–1, 4–0, 0–0), StL: Ville Husso 13/13 torjuntaa.