Florida pyyhki liigamestari Tampalla jäätä 9–3 – Luostarinen, Lundell ja Barkov maalivireessä

Carolinan Teuvo Teräväinen teki kaksi joukkuetoveri Sebastian Ahon alustamaa maalia. Carolina vei voiton 4-0.

Sunrise

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthers otti kotikaukalossaan murskavoiton hallitsevasta liigamestarista Tampa Bay Lightningista. Pantterit voittivat floridalaiskollegansa maalein 9–3.

Joukkueiden välinen maalisuhde kulki tasaisena läpi ottelun. Florida takoi jok'ikisessä erässä kolme maalia Tampan yhtä vastaan. Kotijäällä olivat vauhdissa myös voittajajoukkueen suomalaisvahvistukset.

Maalintekoon pääsivät ottelun toisessa erässä suomalaishyökkääjät Eetu Luostarinen ja Anton Lundell. Floridan suomalaiskippari Aleksander Barkov puolestaan viimeisteli loppulukemat, kun kolmatta erää oli takana noin 12 ja puoli minuuttia.

Kukin otti jäältä mukaan myös syöttöpisteen.

Barkoville irtosi ottelusta myös rangaistus. Hän sai avauserän lopulla kaksiminuuttisen väkivaltaisuudesta otettuaan yhteen Tampan Ryan McDonaghin kanssa.

Avauserässä jaettiin kaikkiaan viisi rangaistusta ja toisessa erässä kaksi. Eniten jäähyjä vihellettiin päätöserässä, jossa kovimman saldon nappasivat Floridan Ryan Lomberg ja Tampan Corey Perry.

Voitto oli Floridalle toinen perättäinen. Tampan voittoputki puolestaan katkesi neljään.

Carolina otti kolmannen perättäisen voiton

Kotijäällään loistivat myös Carolina Hurricanesin suomalaiset, kun isäntäjoukkue kaatoi Montreal Canadiensin maalein 4–0.

Teuvo Teräväinen vastasi joukkueensa maaleista puolesta. Hän teki ottelun ensimmäisessä ja toisessa erässä maalit, joista kumpaakin oli mukana rakentamassa joukkuetoveri Sebastian Aho.

Lisäksi Carolinan Jesperi Kotkaniemi otti syöttöpisteen ottelun maalitilin avanneesta Nino Niederreiterin laukauksesta.

Carolinan maalilla puolestaan ahkeroi suomalaisveskari Antti Raanta, joka torjui 26 laukauksesta jok'ikisen.

Carolinalle voitto oli kolmas perättäinen. Seuralla on tältä kaudelta vyöllään kaikkiaan 30 ottelua ja 22 voittoa. Montrealin kausi on kulkenut jokseenkin eri polkuja, ja voittoja on kertynyt 33 ottelusta vain seitsemän.

Laine palasi kaukaloon ja teki heti maalin

Columbus Blue Jacketsin ja Nashville Predatorsin kohtaamisessa vei niin ikään pidemmän korren otteluisäntänä häärännyt Columbus. Ottelu venyi voittolaukauskisaan, jossa ainoan suomalaismaalin teki Nashvillen Mikael Granlund.

Columbuksen Patrik Laine palasi kaukaloon ensimmäistä kertaa sitten marraskuun alun. Edellisessä ottelussaan Laine sai keskivartalovamman ja joutui sivuun.

Paluu oli varsin onnistunut sillä Laine teki yhden joukkueensa kolmesta varsinaisella peliajalla tehdystä maalista. Laine heilutti verkkoa, kun toista erää oli takana vasta 24 sekuntia.

Nashvillen Granlund puolestaan otti syöttöpisteen Ryan Johansenin toisen erän maalista. Johansen saatteli joukkueensa kolmanteen erään 3–2-johdossa, mutta Columbuksen Alexandre Texier tasoitti myöhemmin tilanteen ja saatteli ottelun jatkoajalle.

Columbukselle on kertynyt tältä kaudelta 15 voittoa ja Nashvillelle 19.