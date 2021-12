NHL-pelaajat jäämässä pois Pekingin talviolympialaisista, Teuvo Teräväinen vahvisti asian Ylelle

NHL oli mukana talviolympialaisissa kuusi kertaa, edellinen visiitti oli Sotšissa 2014.

Pekingin jääkiekon olympiaturnaus muuttaa vahvasti luonnettaan, kun NHL-pelaajat ovat jäämässä pois.

Carolinan hyökkääjä Teuvo Teräväinen sanoi Ylelle, että osa seuran pelaajista osallistui pelaajayhdistyksen, NHLPA, etäkokoukseen ja asia nousi siellä esille.

”Kai sieltä tuli jonkun näköistä infoa, että ei ole mahdollista. Eiköhän se juna mennyt siinä”, Teräväinen sanoi Ylelle.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen haluaa odottaa virallista päätöstä.

”Eiköhän ne sitten ilmoittele, kun on valmista”, Jalonen sanoi.

”Ollaan tiedetty koko ajan, että voi olla, ettei NHL osallistu. Tämä ei sinänsä muuta mitään meidän valmistautumisessa. Olemme pelanneet kaksi turnausta ja nähneet yli 50 Euroopassa pelaavaa kiekkoilijaa.”

NHL:ssä alkoi matkustuskielto, joka estää seurojen liikkumisen Yhdysvaltain ja Kanadan rajan yli. Ensimmäisessä vaiheessa kielto kestää 23. joulukuuta asti.

Pelaajayhdistys kertoi kotisivuillaan, että neuvottelut olympialaisista ovat edelleen kesken, mutta ilmoitus vaikuttaa muodolliselta. Lopullisen tiedon täytyisi tulla lähipäivinä.

NHL:n poisjäänti tarkoittaa, että Leijonat ei saa jalkeille kenties kaikkien aikojen parasta ikäluokkaansa samaan turnaukseen, kun Sebastian Aho, Patrik Laine, Mikko Rantanen, Jesse Puljujärvi, Miro Heiskanen ja ykkössentteri Aleksander Barkov joutuvat jäämään pois.

Suomi saa Euroopasta hyvän joukkueen, mutta suurin loisto siitä jää uupumaan.

”Kyllä me ollaan hyvin pelattu viime vuosina. Meillä on hyviä pelaajia Euroopassa niin kuin on monella muullakin maalla.”

”Jatketaan edelleen kahden joukkueen rakentamista ja niistä jää sitten toinen joukkue pois, jos jää. Sitten jatketaan yhdellä joukkueella”, Jalonen sanoi.

Pelkästään maanantaihin mennessä on peruuntunut 27 NHL-ottelua ja vähintään 12 peruuntuu lisää rajanylityskiellon takia.

NHL tuli mukaan Naganon olympialaisiin 1998 ja siitä lähtien Pohjois-Amerikassa kiekkoilevat NHL-pelaajat ovat osallistuneet viisi kertaa olympialaisiin.

Etelä-Korean kisoihin 2018 NHL ei tullut oman päätöksensä jälkeen.

Jos ja kun NHL vetäytyy, on se myös pettymys pelaajille ja miksei myös valmentajille.

”Ei kai se ole epäselvää, että jokainen haluaisi olympialaisiin parhaat urheilijat lajista riippumatta. Jos he eivät tule, eihän se mukavaa ole. Elämä jatkuu sen jälkeenkin.”

Jalonen korosti vielä, ettei halua ottaa virallisesti kantaa ennen kuin virallinen vahvistus tulee.

”Jos päätöksiä tulee, kyllä he ilmoittavat sen aika nopeasti.”

