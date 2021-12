Coloradon kukistamalle Philadelphialle jo yhdeksäs perättäinen ottelu ilman voittoa – Ristolaiselle ja Rantaselle syöttöpisteet

Washington kukisti Anaheimin voittolaukauskisaan venyneessä ottelussa. Voittolaukauksin ratkottiin myös New Jerseyn ja Ottawan kohtaaminen.

STT

Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanche on ottanut 7–5-vierasvoiton Philadelphia Flyersista. Ottelu oli Philadelphialle jo yhdeksäs perättäinen ilman voittoa.

Pennsylvanialaiskaukalon maalitykityksen tiimellyksessä sivuroolissa pääsivät loistamaan myös suomalaiset. Philadelphian Rasmus Ristolainen oli mukana rakentamassa ottelun avausmaalia, jonka iski verkkoon joukkuetoveri Claude Giroux.

Coloradon Mikko Rantanen puolestaan otti syöttöpisteen Cale Makarin avauserän toisella puoliskolla tekemästä maalista. Laukauksen kanssa avitti myös joukkueen maalilla ahkeroinut Justus Annunen, joka torjui 32 laukauksesta 27. Rantasen haaviin jäi syöttöpiste myös ottelun päätöserästä.

Ottelun ensimmäisessä erässä tehtiin kaikkiaan seitsemän maalia. Toisen erän maalisaldo jäi yhteen, mutta päätöserässä maalihanat jälleen avautuivat ja loppulukemiin lisättiin kaksi maalia kummaltakin joukkueelta.

AHL-joukkue Colorado Eaglesissa alkukauden pelannut Annunen debytoi Avalanchen maalilla Suomen aikaa sunnuntaina, jolloin hänet vaihdettiin maalille toisen erän alkupuolella.

Ducks kaatui voittolaukauskisassa

Washingtonissa ratkottiin voittolaukauskisassa isäntäjoukkue Capitalsin ja kalifornialaisseura Anaheim Ducksin mittelö. Pidemmän korren veti Capitals, ja kohtaaminen päättyi maalein 4–3. Ratkaisevan laukauksen iski John Carlson.

Carlson teki myös toisen erän viimeisellä minuutilla tilanteen tasoittavan 3–3-maalin, jonka turvin peliä jatkettiin aina jatkoajalle ja voittolaukauskilpailuun saakka.

Ottelun ensimmäisen maalin teki kotijoukkueen Tom Wilson avauserän toisella puoliskolla. Wilsonin onnistuminen jäi erän ainokaiseksi ja valtaosa pelin maaleista tehtiinkin kakkoserässä.

Ducksilla on takanaan kaksi perättäistä ottelua ilman voittoa. Näistä kumpikin ratkesi voittolaukauskisassa. Kaikkiaan länsirannikon ankoille on kertynyt voittoja 13. Seura on voittanut tämän kauden peleistään puolet.

Niin ikään 26 ottelua pelanneella Washingtonilla on takanaan kolme voittoa enemmän kuin Ducksilla, eli 16. Voitto oli Washingtonille toinen peräjälkeen.

Maalitili avattiin jo ensiminuutilla

Voittolaukauksiin saakka venyi myös New Jersey Devilsin ja Ottawa Senatorsin kohtaaminen. Voiton vei vieraissa ollut kanadalaisseura, joka kaatoi New Jerseyn paholaispartion loppulukemin 3–2.

Ottelu sai vauhdikkaan alun, kun kotijoukkueen Damon Severson avasi maalitilin jo ennen kuin ensimmäinen peliminuutti oli tullut täyteen. Tahti kuitenkin rauhoittui välittömästi ja seuraavat maalit tehtiin vasta toisessa erässä.

Washingtonin ja Anaheimin välisen ottelun tavoin myös New Jerseyn ja Ottawan mittelössä kolmas erä jäi tyystin maalittomaksi.

New Jerseyn suomalaishyökkääjä Janne Kuokkanen oli jäällä vajaat 13 minuuttia, mutta poistui kaukalosta tehopisteittä.

Ottawan alkukausi lähti käyntiin heikohkosti, mutta nyt kanadalaisseura otti jo kolmannen perättäisen voittonsa. Joukkueen tilille on kilahtanut 23 pelatusta ottelusta kaikkiaan seitsemän voittoa.

New Jerseyllä voittoja on yhdeksän. Tuore ottelu oli peräjälkeen jo neljäs ilman voittoa.