Aleksander Barkov sivussa vielä ainakin viikon tai kaksi: ”Me arvioimme hänen tilannettaan päivittäin”

Aleksander Barkov on päässyt jo luistelemaan loukkaantumisensa jälkeen.

Sunrise

NHL-jääkiekkoliigan Florida Panthersin suomalaistähti Aleksander Barkov loukkasi viime viikolla polvensa Panthersin ottelussa New York Rangersia vastaan, ja paluun arvioitiin vievän 3–4 viikkoa. Keskiviikkona Panthersin päävalmentajan pestiä väliaikaisesti hoitava Andrew Brunette kertoi, että Barkov on jo luistellut, mutta peleihin paluu on vielä jonkin matkan päässä.

”Hän luistelee, mutta me vähän niin kuin arvioimme hänen tilannettaan päivittäin... Hän on vielä viikon, kahden viikon (päässä paluusta), ainakin,” Brunette kertoi Panthersia seuraavan toimittajan Jameson Oliven mukaan.

Barkovilla oli loukkaantuessaan meneillään peräti kymmenen ottelun pisteputki. Hän on tällä kaudella koonnut 15 ottelussa tehot 9+8.