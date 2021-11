Carolina vei voiton tehtyään maaleja vuorovedoin Los Angelesin kanssa – Aho ja Kotkaniemi maalien makuun

Nashvillen Granlund ja Tolvanen auttoivat joukkuetoveriaan hattutemppuun, mutta ottelu päättyi tappioon.

Los Angeles

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanes on vienyt 5–4-voiton isäntäjoukkue Los Angeles Kingsistä. Maalittoman päätöserän edellä joukkueet tekivät ensimmäisten kahden erän aikana maaleja vuorovedoin.

Carolinan voitto varmistuikin jo toisen erän viimeisellä minuutilla, kun Martin Necas iski kiekon Los Angelesin verkkoon.

Hurrikaanien riveissä loistivat myös suomalaishyökkääjät Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi, jotka heiluttivat kumpikin verkkoa ottelun toisessa erässä. Aho nappasi lisäksi syöttöpisteen osallistuttuaan joukkueensa avausmaalin rakentamiseen.

Ottelun kovin maalintekijä oli Kingsin Adrian Kempe kahdella maalilla. Yhden maalin ja yhden syötön miehiä oli Ahon lisäksi kaksi.

Voitto oli Carolinalle jo neljäs perättäinen. Carolinan kausi on alkanut mainiosti, ja sen voittoprosentti on liigan korkein. Kaikkiaan 16:sta tämän kauden ottelustaan seura on hävinnyt vasta kaksi.

Kingsillä voittojen osuus on huomattavasti matalampi, sillä seura on vienyt voiton seitsemässä 18 ottelustaan.

Avausmaalin tehneelle Lehkoselle myös syöttöpiste

Montrealissa kotijoukkue vei Nashville Predatorsista voiton maalein 6–3. Voitto oli Montreal Canadiensille vasta neljäs tällä kaudella, vaikka pelejä on takana jo 19.

Canadiens nakutti valtaosan maaleistaan jo ensimmäisessä kahdessa erässä. Ottelun avausmaalin teki Montrealin Artturi Lehkonen, kun peliä oli takana reilut kaksi ja puoli minuuttia. Lehkosen maali jäi erän ainokaiseksi.

Toisessa erässä kotijoukkue sen sijaan tykitteli menemään neljä maalia, joista kahden takana oli Ryan Poehling. Lehkonen otti syöttöpisteen Poehlingin ensimmäisestä maalista.

Kirsikkana kakun päälle Montrealin Tyler Toffoli laukoi vielä ottelun toisiksi viimeisellä minuutilla maalin Joel Armian avustamana.

Eniten maaleja ottelussa kertyi kuitenkin Nashvillen Matt Duchenelle, joka teki joukkueensa kolmesta maalista jokaisen. Duchene antoi kuitenkin odottaa hattutemppuaan aina päätöserään.

Ensimmäisen maaleistaan hän jysäytti, kun kolmatta erää oli pelattu noin kuusi ja puoli minuuttia. Loput kaksi maalia tulivat vasta erän jälkimmäisellä puoliskolla.

Nashvillen suomalaishyökkääjä Mikael Granlund otti syöttöpisteet kahdesta Duchenen jälkimmäisestä maalista, kun taas Eeli Tolvasen tilille kilahti piste näistä toisesta.

Nashvillen maalilla hääräsi puolet pelistä suomalaisveskari Juuse Saros, joka torjui 14 laukausta 19:stä.

Hintz latasi kaksi maalia, joista Lindell syötti toisen

Dallas Stars puolestaan otti kotivoiton St. Louis Bluesista. Ottelun maalitilin avasi Dallasin Ryan Suter, kun toista erää oli pelattu reilut viisi minuuttia. Kymmenen ja puolen minuutin jälkeen vuorossa oli Roope Hintz, joka latasi joukkueensa toisen maalin suomalaispakki Esa Lindellin avittamana.

Päätöserää oli pelattu liki neljä minuuttia, kun Hintz iski toistamiseen piirtäen maalitaululle lukemat 3–1.

Voitto oli jo varmistunut, mutta Jamie Benn päivitti vielä ottelun toiseksi viimeisellä minuutilla voittolukemat 4–1:een. Lindell otti Bennin laukauksesta ottelun toisen syöttöpisteensä.

Dallasin alkukausi on lähtenyt käyntiin jokseenkin yskien. Viidestätoista pelistä texasilaisseura on voittanut kuusi. St. Louisilla voittoja on puolestaan yhdeksän ja pelattuja pelejä 16.

Kapaselle ja Haulalle syöttöpisteet

Toisaalla Pittsburgh Penguins otti vierasvoiton Toronto Maple Leafsistä maalein 2–0.

Pingviinipartio teki kummankin maaleistaan jo ottelun avauserässä. Näistä jälkimmäistä oli mukana rakentamassa myös suomalaishyökkääjä Kasperi Kapanen.

Penguinsille voitto oli toinen perättäinen. Alkukauden aikana pittsburghilaisten tilille on kilahtanut kuitenkin 16 ottelusta vain kuusi voittoa. Toronton osalta alkukausi on ollut huomattavasti parempi ja 18 ottelusta 12 on päättynyt voittoon.

Philadelphia Flyers kärsi tappion kotikaukalossaan, kun Boston Bruins vei isäntäjoukkuetta 5–2. Bruinsin suomalaishyökkääjä Erik Haula otti syöttöpisteen joukkuetoverinsa Craig Smithin kolmannen erän toisella minuutilla tekemästä maalista.

Boston otti kauden kahdeksannen voittonsa ja kolmannen peräjälkeen. Kaikkiaan seuralla on otteluita takana 13. Philadelphialla on niin ikään kahdeksan voittoa, mutta se on pelannut kaksi ottelua Bostonia enemmän.