Columbus päihitti Detroitin 5–3 – Patrik Laine loistaa yhä poissaolollaan, Joonas Korpisalo lämmitti penkkiä

Columbusin voitto ratkesi vasta viime minuuteilla.

Yhdysvalloissa paikallista aikaa maanantaina nähdyissä NHL:n jääkiekko-otteluissa ei nähty suomalaisia jännitysnäytelmiä, sillä ainoana suomalaisena pelissä oli koko ottelun vaihtopenkkiä lämmittänyt Columbus Blue Jacketsin maalivahti Joonas Korpisalo.

Joukkuetoveri Patrik Laine on yhä poissa pelistä keskivartalovamman vuoksi. Seura kertoi kuun alussa, että Laine on poissa jäiltä neljästä kuuteen viikkoa. Laine, 23, on tällä kaudella koonnut yhdeksässä ottelussa tehot 3+7, jolla hän on seuran pistepörssissä toisena. Maaleista kaksi on tuonut Columbukselle jatkoaikavoiton.

Columbus päihitti ottelussaan Detroit Red Wingsin 5–3. Ensimmäisessä erässä ottelu näytti vielä kääntyvän detroitilaisten eduksi vieraiden ottaessa avausmaalin, mutta kakkoserässä Columbus tasoitti ja otti ratkaisevan kahden maalin voiton pelin viime minuuteilla Zach Werenskin ja Alexandre Texierin maaleilla.

Columbus on itäisen konferenssin pistepörssissä listan loppupuoliskolla yhteensä 13 ottelulla, joista on ropissut neljä voittoa ja neljä jatkoaikavoittoa. Pisteitä on kertynyt 16. Yhä edellä olevaan Detroitiin erotusta on kahden pisteen verran.

Itäisen konferenssin kärkipaikka on Florida Panthers, jolla pisteitä on 23 yhteensä 15 ottelusta. Florida pitää hallussaan myös koko liigan kärkipaikkaa.

Päivän toisessa NHL-ottelussa Tampa Bay Lightning kaatoi New York Islandersin 4–1. Kummankaan joukkueen kokoonpanoissa ei ollut suomalaisia ensinkään.

Tampa Bay otti johdon jo avauserässä, ja tunteet kävivät kuumana erityisesti kakkoserässä, jossa maaleja ei nähty mutta jäähyjä sateli puolin toisin. Pistekärkeen nousi Lightningin ruotsalaispuolustaja Victor Hedman tehoilla 0+2.