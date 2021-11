New Jersey päihitti New Yorkin Kuokkasen kiekon saattelemana maalein 4–0 – Granlund nappasi neljä tehopistettä Nashvillen riveissä

Florida Panthersin Barkov ja Lundell pääsivät pisteille, mutta joukkue hävisi voittomaalikilpailun.

Jääkiekon NHL:ssä New Jersey Devils on taltuttanut New York Islandersin yksipuolisella 4–0-voitolla. Voittoon joukkueen saatteli ensimmäisen erän alivoimamaalillaan suomalaishyökkääjä Janne Kuokkanen. Ruotsalainen joukkuetoveri Jesper Bratt oli määrätty jäähylle hetkeä aiemmin vastustajan mailasta kiinnipitämisen vuoksi. Kuokkanen oli ottelun ainoa suomalainen.

Pittsburgh Penguins voitti Florida Panthersin 3–2 voittomaalikilpailuun asti venyneessä kamppailussa, jonka varrella Floridan Aleksander Barkov teki yhden maalin kolmannessa erässä. Samaisessa ottelussa yhden tehopisteen nappasi myös Anton Lundell syötöstä yhdysvaltalaishyökkääjä Frank Vatranon avauserässä tekemään maaliin.

Myöhemmässä St. Louis Bluesin ja Nashville Predatorsin jatkoajalle venyneessä, maalein 3–4 Nashvillen eduksi päättyneessä kohtaamisessa Mikael Granlund nappasi komeat neljä syöttöpistettä. Granlund oli osallisena jokaisessa Nashvillen tekemistä maaleista aina jatkoajan ratkaisevaa verkotusta myöten.

Panthersin joukkuetoveri Eetu Luostarinen ja vastapuolella pelannut Kasperi Kapanen jäivät pisteittä.

Puljujärvi jäi pisteittä, Edmonton voitti

Toisaalla Ottawa Senatorsin ja Los Angeles Kingsin maalein 0–2 päättyneessä ottelussa jäillä olleet Ottawan Lassi Thomson sekä Los Angelesin Rasmus Kupari ja Olli Määttä jäivät pisteittä. Lassi Thomson oli kutsuttu koronakurimuksessa kärsineen Ottawan rivien täyttäjäksi AHL:n puolelta, uutisoi MTV torstaina. Peli oli Thomsonin ensimmäinen NHL-jäillä.

Boston Bruinsin ja Edmonton Oilersin maaleihin 3–5 päättyneessä ottelussa Jesse Puljujärven hyvä vire ei tällä kertaa näkynyt uusina pisteinä. Oilers seilasi kuitenkin voittoon joukkueen maalia vahtineen Mikko Koskisen tuella. Koskista kohti lauottiin 29 kertaa ja torjuntoja tuli 26. Vastapuolella Bostonin paidassa reilut 9 minuuttia luistellut Erik Haula jäi pisteittä.

Päivän muissa otteluissa Montreal Canadiens voitti Calgary Flamesin 4–2. Montrealin Joel Armia ja Artturi Lehkonen eivät päässeet pisteille. Winnipeg Jets taltutti San Jose Sharksin 4–1. Winnipegin Kristian Vesalainen ja San Josen Santeri Hatakka jäivät pisteittä.

Detroit Red Wings hävisi Washington Capitalsille 0–2 ottelussa, jossa jäillä ei ollut suomalaisia.

Muut ottelut

Colorado–Vancouver 7–1 (3–0, 3–0, 1–1), C: Mikko Rantanen 1+2.

Seattle–Anaheim 4–7 (0–1, 2–3, 2–2)

Vegas–Minnesota 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)