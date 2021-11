Anaheim Ducksin GM Bob Murray erosi tehtävästään ja menee katkaisuhoitoon

Murray on ilmoittanut menevänsä katkaisuhoitoon alkoholiongelman takia.

Anaheim Ducksin general manager Bob Murray on eronnut tehtävästään.

NHL:n Anaheim Ducksin general manager Bob Murray on eronnut tehtävästään. NHL kertoi nettisivuillaan, että Murrayn toiminta työssään on tutkinnan kohteena ja että Murray on ilmoittanut menevänsä katkaisuhoitoon alkoholiongelman takia.

Murray oli tiistaina siirretty väliaikaisesti sivuun tehtävästään meneillään olevan tutkinnan takia. ESPN:n mukaan tutkinnan kohteena on erityisesti herjaava kielenkäyttö työpaikalla.

”Haluan pyytää anteeksi kaikilta, joihin käytökseni on vaikuttanut kielteisesti. Aion muuttaa elämäni, ja se alkaa siitä että menen hoito-ohjelmaan”, Murray ilmoitti.

Murray, 66, nimitettiin Ducksin general manageriksi marraskuussa 2008. Hän työskenteli 1997–1999 Chicago Blackhawksin general managerina.

Ducksin general managerina Murrayn korvaa väliaikaisesti Jeff Solomon.