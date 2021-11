Päävalmentajan takki kääntyilee Patrik Laineen suhteen, nyt on kehujen vuoro

Patrik Laine on aloittanut kauden piste per ottelu -tahtiin.

Patrik Laine on aloittanut kauden tasaisesti, mutta täysosumapelejä ei ole vielä nähty.

Columbus Blue Jacketsin suomalaishyökkääjä Patrik Laine on aloittanut NHL-kauden piste per peli -tahtiin, ja kahdeksan pelin jälkeen koossa on tehot 3+5.

Laine on jäänyt pisteittä kahdessa ottelussa, ja New York Rangersille kärsityn 0–4-tappion jälkeen päävalmentaja Brad Larsen antoi varsin kriittisiä kommentteja hyökkääjästä.

”Jos homma ei toimi, saatamme kokeilla jotakin muuta. Päätöksiä tehdään ehkä jo ennen New Jersey -ottelua”, Larsen kommentoi.

Kritiikki ei kohdistunut pelkästään Laineeseen, vaan myös muuhun joukkueen kärkikaartiin.

”Ykkösmiestemme täytyy johtaa joukkoja. Kyse ei ole vain ykkösketjusta, mutta eivät he ole turhaan kärkimiehiämme.”

Ennen Rangers-tappioita Larsen sanoi uskovansa Laineen maaliryöpyn olevan vain ajan kysymys, jos laukaisumäärät pysyvät korkealla.

”Jos tuollainen maalintekijä pystyy pitämään yllä tuollaista tahtia tasaisesti, ovi kaatuu ennen pitkää ja yleensä maalit tulevat sen jälkeen ryppäissä”, Larsen sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Devils-ottelun jälkeen oli jälleen hieman eri sävy kommenteissa. Laine nakutti tehot 1+1, ja joukkue otti kaksi pistettä voittolaukauskilpailun jälkeen.

Larsenin kommenteissa olikin enemmän positiivisuutta verrattuna tappiopelin jälkeen annettuihin lausuntoihin.

”Hän on maalintekijä, mutta kykenee myös luomaan tilanteita. ’Pattylla’ voisi olla helposti 5–6 maalia niillä paikoilla, jotka hän on luonut”, Larsen totesi seuran verkkosivuilla.

”Aina on varaa parantaa, mutta he (kärkipelaajat) ovat varmasti tyytyväisiä viime kautta selvästi parempaan aloitukseen.”

Laine aloitti viime kauden niin ikään hyvin, ja kahdeksan ottelun jälkeen koossa oli tehot 6+3. Vire kesti vielä kolme ottelua, jonka jälkeen tehoja oli 8+5. Loppukausi meni kuitenkin surkeasti, ja lopulta 45 ottelua tuotti vaatimattomat tehot 10+11.

Laineen yhden kauden piste-ennätys on 44+26 kaudelta 2017–18.

Columbuksen ja Laineen vire mitataan seuraavan kerran torstain vastaisena yönä Suomen aikaa Colorado Avalanchea vastaan vieraskaukalossa.