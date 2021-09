Suomalaisvahti Christopher Gibson onnistui NHL:n harjoitusottelussa ja sai kehut valmennukselta: ”Hän oli erinomainen”

Karkkilasta kotoisin oleva Gibson on pelannut Pohjois-Amerikassa reilut kymmenen vuotta.

Florida Panthersin organisaatioon viime kesänä siirtynyt suomalaismaalivahti Christopher Gibson sai kiitosta joukkueensa valmennusjohdolta, kun Florida kukisti jääkiekkoliiga NHL:n harjoitusottelussa Dallas Starsin voittolaukausten jälkeen 4–3. Gibson, 28, torjui vieraskaukalossa kaikkiaan 35 kiekkoa ja nollasi voittolaukauskisassa Dallasin kaikki kolme yritystä.

"Mielestäni hän oli erinomainen tänä iltana. Hänellä oli suuri vaikutus siihen, että nousimme peliin mukaan”, Floridan päävalmentaja Joel Quenneville kehaisi Gibsonia seuran verkkosivuilla.

"Hänellä on hyvä asenne, ja kaverit näyttävät pitävän hänestä.”

Karkkilasta kotoisin oleva Gibson on pelannut Pohjois-Amerikassa reilut kymmenen vuotta, mutta läpimurto NHL:ään on antanut odottaa itseään. Maalivahti pelasi viime kaudella kaksi ottelua mestarijoukkue Tampa Bay Lightningin paidassa ja aikaisempina vuosina 14 ottelua New York Islandersissa.

Myös Floridassa kilpailutilanne on kova, sillä venäläinen Sergei Bobrovski ja nuori Spencer Knight ovat joukkueen maalivahtihierarkiassa luultavasti Gibsonin edellä.

NHL-läpimurtonsa Floridassa viime kaudella tehnyt keskushyökkääjä Eetu Luostarinen teki ottelussa kaksi syöttöpistettä. Floridan suomalaisista kokoonpanossa olivat myös hyökkääjät Aleksi Heponiemi ja Juho Lammikko sekä puolustaja Markus Nutivaara.

Dallasin suomalaispelaajat olivat ottelussa huilivuorossa nelosketjussa viilettänyttä Joel Kivirantaa lukuun ottamatta.