Jesperi Kotkaniemi hyväksyi Carolinan sopimustarjouksen, joka on samalla kosto Montrealin kahden vuoden takaisesta tarjouksesta Sebastian Aholle

Jesperi Kotkaniemen hyväksymässä tarjouksessa allekirjoituspalkkio on Sebastian Ahon pelinumeron mukaisesti 20 dollaria.

Jesperi Kotkaniemi on pelannut Montreal Canadiensissa syksystä 2018 lähtien.

Nuoret suomalaiset NHL-hyökkääjät ovat joutuneet keskelle kiistaa, joka on osoittanut miljoonaliigan pelaajamarkkinoiden kummallisimman osa-alueen.

Montreal Canadiensin Jesperi Kotkaniemi hyväksyi rajoitettuna vapaana agenttina Carolina Hurricanesin tekemän sopimustarjouksen, jota kutsutaan NHL-terminologiassa offer sheetiksi.

Kotkaniemen hyväksymä tarjous on yhden vuoden mittainen ja arvoltaan 6,1 miljoonaa dollaria. Vuosipalkka on selvästi Kotkaniemen nykyistä markkina-arvoa korkeampi, mutta Hurricanesilla oli varaa siihen – ja Canadiensilla näillä näkymin ei.

Mikäli Kotkaniemi, 21, päätyy rajoitetusti vapaana pelaajana Hurricanesiin, joutuu joukkue maksamaan Canadiensille korvauksena ykkös- ja kolmoskierroksen varausvuoron.

Varausvuorojen menettäminen on joukkueelle kuitenkin pieni paha, sillä sen odotetaan menestyvän tulevina vuosina hyvin, jolloin sen vuoro on vasta kierrosten häntäpäässä. Kotkaniemi on Canadiensin ykköskierroksen ja koko draftin kolmas varaus kesältä 2018.

Viime kaudella Kotkaniemi teki runkosarjassa 56 ottelussa tehot 5+15. Pudotuspeleissä 19 ottelussa pistesaldo oli 5+3, kun Canadiens eteni yllättäen aina Stanley Cup -loppuotteluihin saakka.

Muun muassa TSN-kanavan ja The Athletic-sivuston asiantuntijana työskentelevä Pierre LeBrun kirjoitti Twitterissä, että Hurricanes oli yrittänyt tehdä edellisinä päivinä Canadiensin kanssa vaihtokaupan Kotkaniemestä, mutta neuvottelut eivät olleet edes lähellä johtaa mihinkään.

Suloinen kosto Ahosta

Kotkaniemen hyväksymässä sopimustarjouksessa allekirjoituspalkkio on 20 dollaria. Samainen luku on myös Hurricanes-tähti Sebastian Ahon käyttämä pelinumero.

Hurricanesin tarjous Kotkaniemelle onkin samalla ilmiselvä kosto Canadiensille, joka kaksi kesää sitten teki offer sheetin Aholle. Hurricanes kuitenkin kykeni vastaamaan tuolloin Canadiensin tarjoukseen.

Jääkiekkotoimittaja Frank Seravalli huomautti, että Hurricanes käytti osassa tiedotettaan sanasta sanaan samoja kommentteja kuin Canadiens kahta vuotta aiemmin.

Hurricanesin tunnetusti räväkkä sometiimi otti tarjouksesta kaiken ilon irti. Se julkaisi muun muassa kuvan Uno-korttipelin suunnanvaihtokortista, kirjoitti ”ihmiset eivät unohda” kuvaan Kotkaniemen allekirjoitusbonuksen suuruudesta ja vaihtoi Twitter-profiilinsa kokonaan ranskankieliseksi.

Paha veri joukkueiden välillä johtuu siitä NHL:n kummallisuudesta, että offer sheetit ovat NHL-urheilujohtajien keskuudessa paheksuttuja ja kirjoittamattomien sääntöjen vastaisia. Niiden tekeminen on hyvin harvinaista, sillä joukkueiden urheilujohtajat eli GM:t eivät yleensä halua polttaa siltojaan kollegoiden kanssa.

Palkkakattoaikana vuodesta 2005 eteenpäin tarjouksia on hyväksytty kaikkiaan kymmenen. Niistä toistaiseksi ainoastaan yhteen ei pelaajan aiempi joukkue ole vastannut.

Edmonton Oilers sai vuonna 2007 värvättyä riveihinsä voimahyökkääjä Dustin Pennerin juuri Stanley Cupin voittaneesta Anaheim Ducksista. Pennerin tapaus synnytti avoimen vihanpidon Oilersin silloisen urheilujohtajan Kevin Lowen ja Ducks-kollega Brian Burken välille.

Kiista eteni niin pitkälle, että Burke oli valmis vuokraamaan hallin, jotta osapuolet voisivat selvittää välinsä nyrkkitappelulla. Lopulta jopa NHL:n komissaari Gary Bettman joutui puuttumaan asiaan.