Maalivahtisuuruus Henrik Lundqvist lopettaa uransa – "Nyt on aika astua sivuun"

Ruotsalainen maalivahtisuuruus Henrik Lundqvist lopettaa jääkiekon pelaajauransa. Lundqvist, 39, ilmoitti päätöksestään sosiaalisessa mediassa.

– Olen omistanut viimeiset 30 vuotta elämästäni jääkiekolle. Nyt on aika astua sivuun rakastamastani lajista ja aloittaa uusi luku elämässäni, Lundqvist kirjoitti Twitterissä julkaisemassaan kuvassa.

Lundqvist murtautui NHL-liigaan kaudella 2005–06. Hän edusti New York Rangersia aina kauden 2019–20 loppuun saakka. Viime kaudella hän oli Washington Capitalsin sopimuspelaaja, mutta ei pelannut otteluakaan sydänsairauden takia.

Rangersissa tuskin tiedettiin, millaisen tähden seura sai ruotsalaisesta. Rangers varasi Lundqvistin seitsemännellä kierroksella kesällä 2000. Lundqvistista kuitenkin tuli yksi NHL:n parhaista maalivahdeista yli vuosikymmeneksi.

Lundqvist on pelannut maalivahdeista kahdeksanneksi eniten NHL:n runkosarjan otteluja (887) koko liigan historiassa ja hänellä on kuudenneksi eniten voittoja (459). Nollapelitilastossa (64) hän on 17:s. Lundqvist valittiin NHL:n parhaaksi maalivahdiksi kaudella 2011–12.

Lundqvist ei voittanut Stanley Cupia, josta hän pääsi pelaamaan finaaleissa kesällä 2014. Los Angeles Kings kuitenkin vei kannun.

Mestaruuksia Lundqvist pääsi juhlimaan Ruotsin maajoukkueessa. Hän voitti olympiakultaa 2006, jolloin loppuottelussa kaatui Suomi. MM-kultaa Lundqvist voitti keväällä 2017.