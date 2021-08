NHL alkaa 12. lokakuuta – uusi seura heti pelijäällä

Otteluohjelmaan on varattu tauko Pekingin olympialaisia varten.

Jääkiekon NHL-liigan kausi 2021–22 alkaa Pohjois-Amerikan aikaa 12. lokakuuta, liiga kertoi perjantaina sivuillaan. Runkosarjan avausiltana pelataan kaksi ottelua, ja kaukalossa nähdään hallitseva mestari ja myös liigan tuorein tulokasseura.

Tampa Bay Lightning nostaa tuoreimman Stanley cup -mestaruusviirinsä kattoon ennen ottelua Pittsburgh Penguinsia vastaan. Liigatulokas Seattle Kraken, liigan 32. seura, puolestaan avaa NHL-historiansa Las Vegasissa paikallista Vegas Golden Knightsia vastaan.

Liigassa on määrä pelata 82 ottelun runkosarja per joukkue, ja runkosarjan on määrä päättyä 29. huhtikuuta. Mahdollisesta NHL-pelaajien pääsystä Pekingin olympialaisiin liiga kertoi, että keskustelut asiasta jatkuvat yhä. Runkosarjan otteluohjelmassa on varattu tauko 7.–22. helmikuuta mahdollista olympiaosanottoa varten.