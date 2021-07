NHL:n uutuusjoukkue Seattle Kraken valitsi riveihinsä Joonas Donskoin

Calgary Flames menetti pitkäaikaisen kapteenin Giordanon Seattleen.

Joonas Donskoi pelasi kaksi kautta Colorado Avalanchessa. Alkava kausi on Donskoin seitsemäs NHL:ssä.

NHL-jääkiekkoliigaan ensi kaudella liittyvä Seattle Kraken valitsi joukkueeseensa yhden suomalaispelaajan, Joonas Donskoin Colorado Avalanchesta. 29-vuotias Donskoi teki viime kaudella runkosarjassa 17 maalia ja 31 pistettä. Pudotuspeleissä hän teki kolme maalia.

NHL:n 32. joukkue Kraken sai keskiviikkona järjestetyssä varaustilaisuudessa valita yhden pelaajan kustakin joukkueesta paitsi Vegas Golden Knightsista. Muut NHL-joukkueet saivat suojata osan pelaajistaan Krakenilta.

Seattle valitsi 15 hyökkääjää, 12 puolustajaa ja kolme maalivahtia. Kraken jätti valitsematta isopalkkaisia tähtipelaajia, mikä viittaa siihen, että joukkue tekee vielä muutoksia kokoonpanoonsa pelaajakauppojen, sopimuksettomien pelaajien liikkumisen ja NHL:n varaustilaisuuden myötä. Sopimuksettomat pelaajat eli vapaat agentit voivat alkaa tehdä sopimuksia 28. heinäkuuta alkaen.

Seattle nappasi kuitenkin kaksinkertaisen Stanley cup -mestari Yanni Gourden, joka on pelannut Tampa Bay Lightningin riveissä. Seattle valitsi myös muun muassa New York Islandersin kokeneen Jordan Eberlen.

Seattlen nyt koossa olevasta miehistön vahvin osa on puolustus, mutta selkeää ykköshyökkäysketjua ei ole nähtävissä. Puolustuksen ja koko joukkueen johtohahmoksi on tyrkyllä Calgaryn Flamesin kapteenina kahdeksan viime kautta toiminut Mark Giordano, 37. Alun perin varaamattomana pelaajana NHL:ään noussut Giordano on pelannut koko 15-vuotisen NHL-uransa Flamesissa.

– En valehtele, tämä tuntuu hiukan erilaiselta tänään. Edellispäivä on ollut hullu. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minut varattiin, joten kiitos siitä Krakenille. Olen iloinen, että olen täällä, Giordano sanoi varaustilaisuutta Seattlessa seuranneelle yleisölle ESPN:n mukaan.

Donskoi, 29, aloitti NHL-uransa San Jose Sharksissa 2015. Hän siirtyi Coloradoon vapaana agenttina kesällä 2019. Viime kauden runkosarjan maalimäärä 17 oli Donskoin uran paras lukema.