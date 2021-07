Onnistuuko NHL-tulokas Seattle Kraken toistamaan Vegasin tempun? Laajennusdraft käydään erilaisista lähtökohdista kuin neljä vuotta sitten, suomalaisiakin voi vaihtaa maisemaa

NHL:n 32 joukkue Seattle Kraken saa muotonsa 23.–24. välisenä yönä, kun laajennusdraft pidetään. Aamulehti kävi läpi laajennusdraftin taustaa ja kiinnostavia pelaajia.

Colorado Avalanchen Joonas Donskoi on Seattle Krakenin varattavissa ja voi hyvinkin kiinnostaa Seattlea.

Aamulehti, STT

Maailman parhaan jääkiekkoliigan NHL:n ympärillä käy juuri nyt kova kuhina. Varhain torstaina Suomen aikaa pidetään laajennusdraft-tilaisuus, jossa liigan 32. joukkue Seattle Kraken varaa itselleen joukkueen.

Seattle valitsee riveihinsä yhden pelaajan liigan 30 joukkueesta, pois lukien Vegas Golden Knights, joka on sarjan edellinen laajennusjoukkue. Vegas liittyi vuonna 2017.

Erityisen mielenkiintoisen laajennusdraftista tekee se, että juuri Vegas on ollut viime vuosina kestomenestyjä, vaikka Stanley Cup -voittoa ei ole tullut. Oletus neljä vuotta sitten oli, että oman laajennusdraftinsa tehnyt Vegas ei saa kilpailukykyistä joukkuetta kasaan ja sillä kestää vuosia nousta kärkitaistoon.

Vegas meni avauskaudellaan finaaleihin ja kahdella viime kaudella välieriin. Avauskausi oli NHL-historian satutarinoita yllättävyydellään.

Niinpä laajennusdraftia odotetaan suurella mielenkiinnolla, jotta voidaan arvioida, pystyykö Kraken toistamaan Golden Knightsin upean alun NHL-taipaleellaan.

Moninaiset säännöt

Krakenilla on käytössä sama palkkakatto kuin muillakin, joka on 81,5 miljoonaa dollaria NHL-kaudella 2021–22. Sen tulee käyttää siitä vähintään 60 prosenttia laajennusdraftissa, joten pelkkiä pienten palkkojen pelaajia joukkue ei voi valita.

Krakenin on draftissa varattava vähintään kolme maalivahtia, yhdeksän puolustajaa ja 14 hyökkääjää. Varattavilla pelaajilla ei täydy kaikilla olla sopimusta tulevaksi kaudeksi, mutta vähintään 20 pelaajalla sopimus pitää olla.

Krakenin GM Ron Francisilla onkin melkoinen palapeli koottavanaan. Rahaa täytyy käyttää tietyssä haarukassa, pelaajien sopimustilanne täytyy olla tasapainossa ja pelipaikkakohtaisesti tulee jakoa myös miettiä. Sen lisäksi pitäisi koota mahdollisimman laadukas joukkue.

Muut joukkueet ovat saaneet suojata omia pelaajiaan, joten Krakenilla on tietty pelaajapooli, josta valita joukkueensa. Muut voivat suojata seitsemän hyökkääjää, kolme puolustajaa ja yhden maalivahdin, tai kahdeksan kenttäpelaajaa ja yhden maalivahdin. Myös tässä on joukkueilla ollut tarkka pohdinta, kuinka suojata joukkue niin, että pitää mahdollisimman hyvin omat avainpelaajat suojattuina.

Tuttua puuhaa

Kraken pääsee varaamaan pelaajiaan erilaisesta lähtökohdasta kuin Vegas. Neljä vuotta sitten laajennusdraft oli tuore juttu, sillä sitä edellinen oli pidetty vuonna 2000 Columbuksen ja Minnesotan liittyessä liigaan. Niinpä joukkueilla ei ollut viimeaikaista kokemusta toimimisesta siinä.

Niinpä joukkueilla on ollut mahdollisuus oppia viime kerrasta ja ne pääsevät taktisesti kokeneempina tämän vuoden draftiin.

– Toivottavasti joukkueet ovat oppineet, että eivät ylireagoi mahdollisiin pelaajamenetyksiin laajennusdraftissa. Vegas poimi useamman aarteen, kun suostui jättämään valitsematta tiettyjä pelaajia ja teki pelaajakauppoja, ESPN-sivuston toimittaja Greg Wyshynski kirjoittaa.

Useita keinoja

Laajennusdraft on kuitenkin vain yksi osa kokonaisuutta, jolla Seattle saa tulevan kauden joukkueensa kasaan, joskin niistä keskeisin.

Wyshnynskin kuvailemat pelaajakaupat ovat yksi osa. Seattle voi sopia toisen joukkueen kanssa, että he eivät ota tiettyä pelaajaa, jos saavat vastavuoroisesti toisen pelaajan tai varausvuoron. Tällä tapaa Vegas hankki nykyisen tähtipuolustajansa Shea Theodoren Anaheim Ducksista, joka halusi suojella Josh Mansonia.

Lisäksi Seattle on mukana nuorten pelaajien varaustilaisuudessa muutama päivä laajennusdraftin jälkeen. Siellä joukkueella on kakkosvuoro, ja muutenkin se on tärkeä alusta tulevaisuuden rakentamiselle.

Lisäksi vapaiden agenttien markkinoilla joukkue aikoo olla aktiivinen.

– Olemme siitä onnekkaassa asemassa, että omistajat ovat näyttäneet meille vihreää valoa kuluttaa varoja palkkakaton alla, jos se on meistä sopivaa, GM Francis kertoo NHL:n verkkosivuilla.

– Harkitsemme, millaisen joukkueen pystymme varaamaan, ja se tietysti riippuu siitä, keitä pelaajia on saatavilla. Sitten pohdimme joukkueen tarpeita ja katsomme, voisiko vapaissa pelaajissa olla sellaisia, jotka sopivat niihin.

Yhteistä tuoreille laajennusjoukkueille on kokeneet GM:t, jotka vastaavat laajennusdraftista. Vegasia vuonna 2017 johtanut George McPhee oli ollut pitkään Washington Capitalsissa, Francis pitkään Carolina Hurricanesissa.

Siirtyykö suomalaisia?

Krakenilla on valittavissa supertähtiä, kuten Carey Price, Gabriel Landeskog ja Aleksandr Ovetshkin.

Francis ei voi kahmia laajennusdraftissa kaikkia haluamiaan tähtiä, sillä tarkat säännöt eivät sitä mahdollista. Niinpä valinnoissa täytyy priorisoida esimerkiksi ykkösmaalivahtia, keskushyökkääjää tai kokoonpanon laadun laajuutta.

Carey Price voisi olla Seattlen varattavissa NHL:n laajennusdraftissa.

Lue lisää: Seattle Kraken valitsee pelaajansa tällä viikolla laajennusdraftissa – Rask, Granlund ja Donskoi ovat NHL:n uutuusjoukkueen saatavilla

Niinpä arvoon nousevat joko hieman tuntemattomammat nimet, jotka pelasivat vahvan viime kauden ja joilla on potentiaalia, tai alaketjuissa pelanneet raatajat, jotka voivat puhjeta kukkaan isommassa roolissa.

Juuri näistä Vegas sai koottua yllätysjoukkueensa. Yhä joukkueen kulmakiviä ovat hyökkääjät William Karlsson ja Jonathan Marchessault nousivat tähtiluokkaan siirryttyään laajennusdraftissa Vegasiin. Maalivahti Marc-Andre Fleury puolestaan sai uudestaan ison roolin ja voitti viime kaudella parhaan maalivahdin Vezina-palkinnon.

Jonathan Marchessault oli Vegasilla tänäkin vuonna tärkeä pelaaja pudotuspeleissä, kuvassa maalituuletus välierässä Montreal Canadiensia vastaan.

Yksi vahva ehdokas Seattlen avainpelaajaksi on Floridan maalivahti Chris Driedger. 27-vuotias maalivahti pelasi hyvän kauden, mutta on Sergei Bobrovskin takana peluutusjärjestyksessä.

Neljä vuotta sitten Vegas varasi suomalaisista Teemu Pulkkisen ja Erik Haulan. Pulkkinen ei saanut vastuuta, Haula pelasi hyviä kausia, mutta jatkoi matkaansa NHL-urallaan.

Seattlella on usea laadukas suomalainen valittavana. Coloradon hyökkääjä Joonas Donskoi voi hyvinkin houkutella Seattlessa. Konkarimaalivahdeista Tuukka Rask ja Antti Raanta ovat vapaana, mutta voi olla, että Seattle kääntyy nuorempien vahtien perään. Minnesota-vahti Kaapo Kähkönen puolestaan voi hyvinkin siirtyä Seattleen. Floridan Markus Nutivaaraa on huhuttu Seattlen alakertaan, Carolinan Jani Hakanpää pelasi hienon kauden ja voi herättää kiinnostusta.

Muita nimekkäitä suomalaisia varattavissa ovat muun muassa Valtteri Filppula, Mikko Koskinen, Olli Määttä ja Mikael Granlund.

Koko Krakenin organisaatio on valmistautunut laajennusdraftiin sen synnystä lähtien. Valmistautuminen on tehty huolella.

– Leikkimielisiä varaustilaisuuksia on pidetty helposti satoja, Francis kertoo.

Aivan nollasta Krakenin ei tarvitse kuitenkaan aloittaa. Joukkueella on jo ensimmäinen sopimuspelaaja: 21-vuotias keskushyökkääjä Luke Henman solmi joukkueen kanssa sopimuksen kesken viime kauden. Hän pelasi viime kauden QMJHL-junioriliigassa.