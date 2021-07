NHL:ssä koettiin historiallinen hetki: pelaajalupaus kertoi homoudestaan

NHL-jääkiekkoliigassa koettiin historiallinen hetki maanantaina, kun Nashville Predatorsin viimevuotinen varaus Luke Prokop kertoi Instagram-tilillään julkisesti olevansa homoseksuaali. ESPN:n mukaan yksikään NHL-pelaaja, aktiivi tai uransa lopettanut, ei ole aiemmin kertonut julkisesti homoudestaan.

– Hei kaikille. Viime puolitoista vuotta on ollut ihan hullua, ja se on antanut minulle mahdollisuuden löytää todellisen itseni. En enää pelkää. Tänään olen ylpeä kertoessani kaikille julkisesti, että olen homo. Matka tähän hetkeen elämässäni on ollut melkoinen, mutta en voisi olla olla iloisempi, Prokop kirjoitti.

– Olen pienestä pitäen unelmoinut siitä, että olisin NHL-pelaaja. Uskon, että aidon elämäni eläminen sallii minun tuoda itseni kokonaan kaukaloon ja parantaa mahdollisuuksiani tehdä unelmastani totta.

Predators varasi puolustaja Prokopin, 19, kolmannella kierroksella viime vuoden NHL-draftissa. Hän teki seuran kanssa kolmivuotisen tulokassopimuksen joulukuussa ja pelasi viime kauden WHL-farmiliigan Calgary Hitmen -seurassa. Päätös kaapista astumisesta varmistui huhtikuussa, kun WHL-kausi päättyi koronaviruksen takia.

– Makasin sängyllä eräänä iltana, olin juuri poistanut deittiappin neljännen tai viidennen kerran ja olin erittäin turhautunut, koska en voinut olla oma aito itseni. Sillä hetkellä sanoin: "Liika on liikaa. Hyväksyn sen kuka olen. Haluan elää elämääni niin kuin itse haluan ja hyväksyä itseni, Prokop kertoi ESPN:lle.