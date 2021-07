Seattle Kraken valitsee pelaajansa tällä viikolla laajennusdraftissa – Rask, Granlund ja Donskoi ovat NHL:n uutuusjoukkueen saatavilla

NHL-joukkueet ovat julkaisseet suojatut ja suojaamattomat pelaajansa NHL:n laajennusdraftiin keskiviikkona. Suomalaisia pelaajia on saatavilla useita.

Jääkiekkoliiga NHL:n uutuusjoukkue Seattle Kraken valitsee ensimmäiset pelaajansa keskiviikkona, ja joukkueen saatavilla on useita suomalaispelaajia. Seattle valitsee riveihinsä yhden pelaajan liigan 30 joukkueesta, pois lukien Vegas Golden Knights, joka on sarjan edellinen laajennusjoukkue.

Muut NHL-organisaatiot julkaisivat sunnuntaina listat suojaamistaan pelaajista, joita Seattle ei voi valita joukkueeseensa. Suojaamattomien eli Seattlen valittavissa olevien pelaajien listalle päätyivät suomalaisista muiden muassa Bostonin tähtimaalivahti Tuukka Rask sekä Nashvillen ja Coloradon hyökkääjät Mikael Granlund ja Joonas Donskoi.

Muita Seattlen poimittavissa olevia suomalaispelaajia ovat esimerkiksi maalivahdit Kaapo Kähkönen, Antti Raanta ja Mikko Koskinen, puolustajat Jani Hakanpää, Markus Nutivaara ja Olli Määttä sekä kokeneet hyökkääjät Valtteri Filppula ja Leo Komarov.

Pirkanmaalaisille tutuista NHL-pelaajista Joonas Korpisalo (Columbus), Henri Jokiharju (Buffalo), Patrik Laine (Columbus), Aleksander Barkov (Florida) ja Roope Hintz (Dallas) suojattiin eli heitä ei voi Seattle varata. Puolestaan Joona Koppanen (Boston), Otto Koivula (NY Islanders) ja Niko Mikkola (St. Louis) ovat otettavissa, heitä ei suojattu.

NHL-joukkueiden ei tarvinnut suojata kaikkia pelaajiaan, sillä ensimmäistä tai toista vuottaan NHL-seurassa ammattilaisena olevat sekä sopimuksettomat varatut pelaajat ovat laajennusdraftin ulkopuolella.

Suojaamattomien pelaajien listalle jäi useita meritoituneita pelaajia, kuten Montrealin tähtimaalivahti Carey Price, Colorado-kapteeni Gabriel Landeskog sekä St. Louisin hyökkääjä Vladimir Tarasenko.

Myös Washingtonin maalipyssy Aleksandr Ovetshkin on tarjolla Seattleen, mutta venäläistähden päätyminen uutuusjoukkueeseen on erittäin epätodennäköistä. Seattlen on koottava pelaajaryhmänsä 81,5 miljoonan dollarin palkkakaton rajoissa, joten kovin montaa kovapalkkaista tähteä joukkueeseen ei mahdu.

NHL:n 32. joukkueena ensi kaudella aloittava Seattle julkistaa pelaajavalintansa Suomen aikaa torstain vastaisena yönä.