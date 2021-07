Miro Heiskanen solmi yli 67 miljoonan dollarin arvoisen jatkosopimuksen – jatkaa Roope Hintzin seurakaverina Dallasissa

Huippupuolustaja Miro Heiskanen jatkaa jääkiekkojoukkue Dallas Starsissa kahdeksan tulevaa vuotta.

Aamulehti

Jääkiekon NHL-seura Dallas Stars kiinnitti tähtipuolustajansa Miro Heiskasen, 21, pitkäksi aikaa muhkealla jatkosopimuksella. Heiskasesta olisi tullut rajoitettu vapaa agentti kuun lopussa, mikäli hän ei olisi tarttunut Starsin tarjoukseen.

Osapuolet allekirjoittivat kahdeksanvuotisen sopimuksen, jonka kokonaisarvo on 67,6 miljoonaa dollaria. Keskimäärin Heiskanen tienaa vuodelta 8,45 miljoonaa dollaria.

– On upeaa, että saimme sopimuksen tehtyä, Heiskanen kommentoi tiedotteessa.

Heiskanen pelasi viime kaudella 55 ottelua, joissa hän teki tehot 8+19=27. Hän siirtyi NHL:ään HIFK:sta syksyllä 2018. Tähän mennessä Heiskanen on pelannut 205 NHL-ottelua, joissa hän on tehnyt 95 pistettä.

Toissa kaudella Heiskanen ylsi Dallasin miehistössä NHL:n finaaleihin, mutta Stanley Cupin voitti Tampa Bay Lightning. Heiskanen oli tuolloin NHL-pudotuspelien puolustajien paras pistemies.

Tähtipelaaja varattiin NHL:ään kesällä 2017 kolmannella vuorolla.

Dallasin organisaatiossa uskotaan, että Heiskanen voittaa lähitulevaisuudessa parhaan puolustajan palkinnon eli Norris Trophyn.

– Siitä asti, kun Miro liittyi joukkueeseemme, on ollut selvää, että hän on yksi nuorten nousevien tähtien ryhmään NHL:ssä. Uskomme, että Miro on vasta raapaissut pintaa siinä, mihin hän pystyy ja hän on Norris Trophy -keskusteluissa vuosia mukana, Dallasin toimitusjohtaja Jim Nill kertoi.

Suomalaisista päättyneellä kaudella Dallasissa pelasivat puolustajat Esa Lindell ja Sami Vatanen sekä hyökkääjät Roope Hintz ja Joel Kiviranta. Heistä Lindellillä ja tamperelaislähtöisellä Hintzillä on Dallasin kanssa sopimus myös ensi kaudesta.

Päivitys 17.7.2021 kello 22.32: Lisätty Jim Nillin kommentti.