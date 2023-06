Main ContentPlaceholder

Musiikki

Nokialaisesta kuorosta on tullut niin suosittu, että siihen hakeudutaan ympäri Pirkanmaata – kuoronjohtaja Ive Riihimäen mukaan kuorolla on yksi valtti ylitse muiden

Ive Riihimäki on johtanut Nota Bene Nokiaa kohta 12 vuotta ja kuoro on antanut hänen mellastaa. Luova ja kansainvälinen Riihimäki on matkan varrella tehnyt kuorolleen kiinnostavia sovituksia. Yksityiselämässään Riihimäki etsii isäänsä.

Kuoronjohtaja Ive Riihimäki on tehnyt monta vuotta hedelmällistä yhteistyötä Nota Bene Nokian kanssa.

Alussa olivat kaksipesäinen kasettinauhuri ja Euroviisut. Nota Bene Nokian kuoronjohtaja Ive Riihimäki muistaa, miten jo aivan pienenä lapsena häntä kiinnostivat harmoniat. Riihimäellä oli kasettinauhuri, jossa oli kaksi pesää kaseteille. Pieni Ive nauhoitti omaa lauluaan ja pani sen sitten soimaan. Sitten hän lauloi nauhoituksen kanssa toista ääntä ja äänitti kaiken toiselle kasetille. Ja sitten lauloi vielä kolmannen äänen.