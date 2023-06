Viime kesä oli tapahtuma-alalla ennennäkemätön eikä se ollut pelkästään hyvä asia – kokenut tamperelainen keikkajärjestäjä kertoo, miltä tämä kesä näyttää

Tamperelainen musiikkivaikuttaja ja Nem Agencyn toimitusjohtaja Rowan Rafferty on seurannut kaupungin musiikkitarjontaa kauan. Viime vuodet ovat olleet alalla monessa mielessä poikkeuksellisia ja vaikuttaneet asiakkaiden käyttäytymiseen.

Rowan Rafferty kertoo, että tamperelaisilla musiikkialan toimijoilla on hyvä yhteishenki. ”Kaupungin kanssa on kiva tehdä yhteistyötä, on monipuolisia keikkapaikkoja, kaikki musiikkialan ihmiset ovat kivoja. Meillä on tekemisen meininki keskenämme, ei mitään selän takana puhumista tai informaation pimittämistä.” Rafferty kuvattiin Tampereen Yo-talolla toukokuussa 2021.

Tänä kesänä tamperelaisella Rowan Raffertyllä on juhannuksena viikon loma. Niin on monella muullakin, mutta Raffertylle tämä on harvinaista herkkua. Hän on tamperelaisen ohjelmatoimiston Nem Agencyn toimitusjohtaja, promoottori ja keikkamyyjä.

Kesä on alan kuuminta sesonkia. ”On kiire, mutta hyvällä tavalla. Viime kesä oli korona jäljiltä turhankin railakka, se oli koko alalla sama homma. Nyt on hyvällä tavalla paljon töitä.”

Tänä vuonna Rafferty viettää juhannuksen avopuolison ja koiran kanssa mökkeillessä. Vuosi sitten tähän aikaan hän ja koko muu tapahtuma-ala valmistautuivat kesään, jollaista ei ollut ennen nähty.

Haamuja menneisyydestä

Viime vuodet ovat olleet tapahtuma-alalla melkoista ryöpytystä. Koronavirus riepotteli ja runteli alaa kahden vuoden ajan. Tapahtumia peruttiin, ja keikkoja siirrettiin. Samalla asiakkaista tuli epävarmoja. Lippujen ostaminen ennakkoon oli riski, koska keikka saatettiin perua viime metreillä.

Viime kesänä tapahtui täyskäännös. Koronatilanne rauhoittui sen verran, että tapahtumia oli jälleen turvallista järjestää. Uusia tapahtumia nousi kuin sieniä sateella. Pelkästään Tampereella ja lähialueilla järjestettiin pitkästi toistakymmentä musiikkialan tapahtumaa. Seurauksena oli ähky.

”Viime kesänä oli myös työvoimapula, kun oli niin paljon tapahtumia, jotka vaativat tietyn verran henkilökuntaa. Se teki viime kesästä vielä entistä raskaamman. Myös lavoja ja laitteistoja oli liian vähän. Yleensäkin Suomessa oli liian vähän infraa. Viime kesä oli aika raju”, Rafferty muistelee.

Tähän kesään tultaessa vauhtisokeus on laskenut. Raffertyn mukaan tekemistä on paljon, ihan kiireeksi asti, muttei kuitenkaan liikaa. Täysin normaaliin ei silti ole vielä palattu. Koronan haamut kummittelevat alalla edelleen. Tämä näkyy esimerkiksi lippujen myynnissä ja asiakkaiden varovaisuudessa. Myös talouskriisi ja hintojen nousu ovat muovanneet kulutuskäyttäytymistä.

”Asiakaskäyttäytymistä on nykyään vaikeampi ennustaa. Ennen trendit olivat selkeämpiä, nyt lippuja ostetaan miten sattuu. Keskiarvollisesti lipunmyynti on ollut melko hyvä. Ei ehkä ihan palautunut vuoden 2019 tasoon, mutta hyvältä se vaikuttaa.”

”Sen sijaan, että käydään useammalla keikalla kuukaudessa tai kahdessa, valikoidaan tarkemmin, mihin mennään. Se on koko illan pläjäys, mihin ollaan valmiita satsaamaan enemmän rahaa. Mennään ulos syömään, otetaan hotellihuone, nautitaan baarissa pitkään sen sijaan, että käydään useammalla keikalla.”

Raffertyn mukaan kuluttajat ovat joutuneet kestämään niin monta peruutusta, että varovaisuus on lisääntynyt. ”Tässä menee hetki ennen kuin kaikki kuluttajat ovat taas luottavaisia meihin tapahtumanjärjestäjiin, että varmasti kaikki tapahtuu.”

Koronavirus kiusasi tapahtuma-alaa useamman vuoden ajan. Tapahtumia jouduttiin pitämään poikkeusjärjestelyin. Aamulehti kuvasi Saarihelvetissä Viikinsaaressa elokuussa 2021. Asiakkaat käyttivät tapahtumassa kasvomaskeja.

Uusija tekijöitä

Rafferty on seurannut kotikaupunkinsa musiikkikulttuuria läheltä jo parin vuosikymmenen ajan, siitä asti, kun hän vuonna 2002 alkoi keikkajärjestäjäksi.

Häneltä löytyy siis perspektiiviä ja tietoa kertoa, mikä Tampereen musiikkiskenessä toimii. Ensimmäiseksi Rafferty mainitsee keikkapaikkojen suuren määrän. ”Tampereella on väkilukuun nähden erinomainen tilanne, jos vertaa vaikka Helsinkiin, missä on huomattavasti vähemmän keikkapaikkoja.”

Pelkät estradit eivät itsessään kanna, vaan lavat tarvitsevat tähtensä. Tampereella on läpi historian ollut keikkapaikkojen lisäksi myös runsaasti musiikin tekijöitä, mutta viime vuosina tahti on hidastunut. ”2000-luvun alussa oli järkyttävän kova räppi-skene, underground punk- ja metalliskene, sitten tulivat Lovex, Bloodpit ja Negative. Sen jälkeen on ollut hiljaisempaa.”

Nyt Rafferty on huomannut, että uudet tamperelaiset bändit ovat alkaneet nostaa päätään. Ruohonjuuressa kuhisee, pikkubändit ovat alkaneet kysellä Raffertyltä mahdollisuuksista päästä lämppäämään isompia tekijöitä. Myös bändikilpailuihin osallistuu enemmän yhtyeitä.

”Jossain vaiheessa Tampereen skene oli aika kuollut ja tuntui, ettei bändejä ole. Nyt tuntuu, että uutta nousevaa on pörisemässä pinnan alla. Tuntuu, että Tampere elpyy pikkuhiljaa.”

Tapahtumiakin on edelleen paljon. Raffertyn mukaan on hyvä, että asiakkaille on valinnanvaraa myös genrejen sisällä. Hän käyttää esimerkkinä yrityksensä järjestämää raskaan musiikin festivaalia Saarihelvettiä, joka pidetään elokuussa. Samaan genreen kuuluu tämän viikon lopussa juhlittava Master Eventsin Tuhdimmat tahdit. Väliin ei osu Tampereella muita saman genren tapahtumia. Tämä on Raffertyn mukaan ”ihan tervettä”.

”Väittäisin, että Tampereen kesässä on jokaiselle jotakin. Mutta ei niin, että on miljoona tapahtumaa päällekkäin ja kaikki kilpailevat samoista ihmisistä.”

Tampereen musiikkitarjonta on laaja. Yksi vuoden suurimmista tapahtumista on kesän lopulla järjrstettävä Blockfest. Yhdysvaltalainen rap-artisti Lil Uzi Vert päätti Blockfestin lauantain elokuussa 2022.

Mitä puuttuu?

Raffertyn oma yritys on suhteellisen pieni toimija alalla, jossa suuret jätit keräävät väkimassat kovimpien artistien äärelle. Raffertyn mukaan pienessä koossa on silti etunsa.

”Olemme löytäneet paikkamme. Olemme hyväksyneet kauan sitten, että emme toimi suoranaisesti populaarimusiikin keskuudessa, vaan erikoistumme metalliin, heviin ja rockiin. Olemme pyrkineet tekemään omat tapahtumamme konsepti ja ympäristö edellä sen sijaan, että kilpailisimme Tammerfestin kanssa ykkösartisteista.”

Kaupungista löytyy siis tekemisen meininkiä, olosuhteet ovat kunnossa ja tekijöitäkin alkaa tupsahdella esiin. Lopuksi täytyy siis kysyä: mitä puuttuu?

”Jos on pakko valita, olisi hienoa, että urheilusta pystyttäisiin tekemään enemmän show’ta, kuten jossain Amerikassa.”

Esimerkkinä toimii kiekkopyhättö Nokia-areena. ”En ole hirveästi ehtinyt katsoa lätkää, mutta ilmeisesti Nokia-areenan myötä on pystytty parantamaan lätkä-kokemusta. Tampereella on todella paljon urheilua, ja olisi hienoa, jos osattaisiin tehdä siitä enemmän elämyksellistä. Ymmärrän, että se on enemmän budjettikysymys kuin kysymys halusta.”