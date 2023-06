Miksi poliisi soittaa musiikkia? Tästä syystä muusikot eivät jahtaa murhaajia

Miksi soittokunnan johtaja joutuu kuvittelemaan, miltä musiikki kuulostaa ja miksi hänellä on oma kapselikeitin? Miksi huippumuusikot tutkivat nopeusvalvontakameroiden kuvia? Ylikapellimestari Sami Ruusuvuori vastaa kysymyksiin Tampereen konsertin alla.

”Asennoidun aina niin, että lempimusiikkiani on se teos, mitä kulloinkin esitämme”, kertoo ylikapellimestari Sami Ruusuvuori. Suunnitelmien mukaan Tampereen yläasteikäiset saavat kuulla Poliisisoittokunnan valistuskonsertteja ensi vuonna.

Valtakunnallisten poliisimusiikkipäivien päätöskonsertti järjestetään Tampere-talossa perjantaina 9. päivä kesäkuuta. Solisteina toimivat Arja Koriseva ja Mikael Konttinen. Helsingin Poliisisoittokunnan johdolla kuultavan konsertin johtaa ylikapellimestari Sami Ruusuvuori.

Mikä on parasta ja mikä pahinta Poliisisoittokunnan toiminnassa, soittokunnan johtaja Sami Ruusuvuori?

”Parasta ovat tietysti loistavat muusikot ja meidän monipuoliset konserttimme, joissa kuullaan sinfonisen puhallinmusiikin lisäksi poppia, jazzia ja rockia. Pahinta on meidän huono harjoitussalimme Pasilan poliisitalossa. Se on aivan liian pieni ja akustisesti huono. Joudun usein kuvittelemaan, miltä lopputulos konserttipaikassa kuulostaa.”

Miten musikaalisia poliisit ylipäätään ovat?

”Monella poliisilaitoksella on aktiivista kuorotoimintaa, mikä kertoo omaa kieltään poliisien musikaalisuudesta. Tampereella esiintyvissä kuoroissa on yhteensä yli 150 laulavaa poliisia yhdeksästä kuorosta ympäri Suomen.”

Löytyykö poliisikunnasta myös siinä määrin epämusikaalista porukkaa, että heille sulosoinnuiksi riittävät hälytysajoneuvojen ujellukset?

”Jaa-a, voihan sellaisiakin toki olla.”

Millaista on poliisien mielimusiikki noin yleensä?

”Luulenpa, että se vaihtelee ihan tyypin mukaan, mutta tällä hetkellä se lienee muidenkin suomalaisten lempparibiisi Cha Cha Cha.”

Sami Ruusuvuori kertoo, että nuorten valistuskonserteissa paikalla on soittokunnan lisäksi poliisin huume- tai väkivaltarikosyksikön edustaja, joka jakaa tietoa päihde- ja seksuaalirikoksista.

Millaisia biisejä Poliisisoittokunta ei suostu soittamaan missään olosuhteissa?

”Ei tule kyllä heti mieleen biisiä, joka jäisi väliin. Ehkä joitakin biisejä voisi joutua jättämään pois ohjelmistosta epäsopivien sanoitusten takia.”

Osa soittokunnan jäsenistä työskentelee liikennepoliisina. Onko jokin syy, miksi he eivät toimi esimerkiksi vakavien väkivaltarikosten tutkijoina?

”Poliisisoittokunnan muusikot ovat huippuosaajia, jotka ovat kouluttautuneet muusikoksi Sibelius-Akatemiassa tai ammattikorkeakoulussa aivan kuten muihin poliisin erikoistehtäviin on kouluttauduttu poliisiammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Muusikon työ vie 50–60 prosenttia soittajan työajasta. Osa heistä tekee lisäksi liikenteen valvontaan liittyviä poliisintöitä ja toimii liikennevalvonnassa sihteereinä. Osa työskentelee soittokunnan hallinnossa ja loput poliisilaitoksen ulkopuolella soitonopettajina tai freelancereina. Soittaminen ja liikennevalvonta on todettu toimivaksi yhdistelmäksi. Esimerkiksi nopeusvalvontakameroiden kuvien tutkiminen ei vaadi vuosien kouluttautumista samoin kuin vaikka väkivaltarikosten tutkiminen.”

Mikä? Helsingin poliisisoittokunta Sinfoninen 43 voittajan ammattipuhallinorkesteri, joka edustaa poliisia musiikin välityksellä myös kansainvälisesti. Esiintyy ympäri maata monipuolisin viihde- ja taidemusiikin konsertein. Valistuskonsertit lapsille ja nuorille ovat keskeinen osa orkesterin toimintaa.

Poliisisoittokunnan albumin nimi on Lain nimessä!. Mikä seuraavista olisi sinulle mieluisin vaihtoehto seuraavan albumin nimeksi: a) Seis tai ammun b) Hajaantukaa! c) Avatkaa, täällä on poliisi.

”Ehdottomasti C. Tuohan voisi olla hyvä nimi. Kiitos vinkistä!”

Dekkareissa kuvataan kyllästymiseen asti, miten pahaa kahvia poliisit juovat. Kahvi on laihaa, kitkerää tai seisonutta tai sitä on tilanteeseen nähden liian vähän tarjolla. Mitä jatkuva kahvin litkiminen voi pahimmillaan aiheuttaa puhaltimien soittajille tai solisteille?

”Juuri tuosta syystä minulla on oma kapselikeitin toimistossani! Liika kahvin juonti voisi aiheuttaa käsien tärinää, riitasointuja ja ehkä jollain saattaisi alkaa ääni vapista.”

Millaisen vastaanoton Poliisisoittokunta saa lasten parissa?

”Erinomaisen. Lasten lemppari on ehdottomasti Poliisileijona ja rosvo -kombo, ja nuoret pitävät puolestaan elokuvamusiikista.”

Millaisten teemojen kanssa soittokunta liikkuu?

”Alakoululaisille kerrotaan mukaansatempaavien kappaleiden välissä esimerkiksi liikennekäyttäytymisestä, kiusaamisesta ja hätänumeroon soittamisesta. Yläkoululaisille aiheina ovat päihteet, kiusaaminen, seksuaalinen itsemääräämisoikeus, some ja väkivalta. Ensi vuonna pyrimme tavoittamaan valistuskonserteilla yli 40 000 lasta ja nuorta. Tarkoitus on tehdä Pidä huolta! -valistuskonsertteja myös Tampereen yläkouluikäisille.”

Soittokunta valistaa nykyään myös ikäihmisiä. Teemoina ovat esimerkiksi netti- ja puhelinhuijaukset. Millä keinoilla tieto uppoaa parhaiten?

”Valitsemme valistuskonsertteihin kappaleita, jotka tukevat valistettavaa asiaa. Tällöin asiat jäävät parhaiten mieliin.”