Kansainvälisesti menestyneen Alan Walkerin remix-versio julkaistaan pian.

Norjalainen tuottaja ja dj Alan Walker on tehnyt uudelleenversioinnin Käärijän Cha cha cha -hitistä. Käärijä osallistui kappaleella kevään Euroviisuihin ja pääsi kilpailussa toiselle sijalle.

Käärijä eli Jere Pöyhönen julkaisi otteen Cha Cha Cha (Alan Walker Remix) -kappaleesta Tiktok-tilillään, ja kertoi koko biisin ilmestyvän pian.

Alan Walker kommentoi Käärijän julkaisua sanoin ”Its crazy, its party”, josta on muodostunut Käärijän tunnuslausahdus. Sanojensa perään Walker on lisännyt kolme vihreää palloemojia.

Musiikkiuransa takia koulun kesken jättänyt Alan Walker on kansainvälisesti menestynyt artisti, jonka kuukausittainen Spotify-kuuntelijamäärä nousee reippaasti yli 30 miljoonan. Walkerin tuotanto painottuu elektroniseen musiikkiin.

Vuonna 1997 syntyneen Walkerin suosituin julkaisu on vuonna 2015 ilmestynyt Faded, joka on Youtuben 20. katsotuimman musiikkivideon joukossa yli 3 miljardin katsomiskerrallaan. Kappale on myynyt monissa maissa platinaa.

Walker esiintyy Suomessa Weekend-festivaalilla 4. elokuuta.

Käärijä nähdään seuraavaksi yleisön edessä perjantaina 2. kesäkuuta Ähtärin Ä-klubilla, lauantaina 3. kesäkuuta Lempäälän Ideaparkissa ja Naantalin Kaivohuoneella sekä sunnuntaina 4. kesäkuuta Vantaalla järjestettävässä Louhela Jam -tapahtumassa.