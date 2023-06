Tampere on nyt täynnä Iron Maidenin faneja – Tällainen oli tunnelma Nokia-areenalla, kun ovet odotetulle keikalle aukesivat

Sami ja Senja Henriksson tulivat keikalle Espoosta. Edessä on isän ja tyttären ensimmäinen yhteinen keikkakokemus. Sami Henriksson on nähnyt Iron Maidenin ennenkin, mutta edellisestä kerrasta on jo yli kymmenen vuotta. Senja Henrikssonin odotuksia nostattaa se, että keikka on sisällä: näin valot pääsevät oikeuksiinsa. Automatkalla kaksikko kuunteli uusinta Senjutsu-albumia, jota keikalla kuultaneen runsaasti.