Tamperelaismies on käynyt katsomassa kaikki Iron Maidenin uuden kiertueen keikat – superfani paljastaa kaavan, jonka bändi on rikkonut nyt ensimmäistä kertaa

Iron Maiden tulee Tampereelle ensimmäistä kertaa melkein 15 vuoteen. Kovan luokan fanit seuraavat bändiä keikalta keikalle. Yksi heistä on tamperelainen Joonatan Hulkkonen, joka käy katsomassa Iron Maidenia tällä kiertueella yhteensä viisi kertaa. Hänelle Iron Maidenin kokeminen livenä on ”elämää suurempaa”.

Iron Maiden saapuu viikonloppuna Tampereelle. Bändi on keikkaillut Suomessa ahkeraan tahtiin, sillä sen aiempien Suomen-keikkojen määrä on jo vajaat 30. Ensimmäisen kerran yhtye konsertoi Suomessa Oulussa vuonna 1980 eli samana vuonna kun se julkaisi ensimmäisen albuminsa nimeltä Iron Maiden. Suomessa yhtye nähtiin viimeksi vuonna 2022 Hyvinkäällä.

Bändillä on hanakka fanikunta. Yksi heistä on tamperelainen Joonatan Hulkkonen, joka on käynyt katsomassa meneillään olevan kiertueen kaikki keikat sen alusta saakka. The Future Past -kiertue alkoi 28. toukokuuta Slovenian pääkaupungista Ljubljanasta ja jatkui kahden keikan verran Tšekin pääkaupungissa Prahassa. Seuraavaksi on vuorossa kaksi konserttia Tampereella.

32-vuotias Hulkkonen pääsi Prahan ensimmäisellä keikalla eturiviin ja eturivistä bändin Instagramiin. Hulkkonen on Instagram-postauksessa vasemmalla.

Hulkkonen painottaa, ettei hän ole edes Iron Maiden -fanien kovimmasta päästä. Tampereen-keikkojen jälkeen hän on nähnyt bändin 16 kertaa.

”Tämähän ei ole mitenkään valtavan paljon”, Hulkkonen sanoo. ”Uskallan väittää, että tältäkin kiertueelta löytyy monta suomalaista, jotka kiertävät enemmän keikkoja kuin minä. Suurin osa fanaattisimmista tyypeistä, joiden kanssa olen keikoilla jutellut, kiertää noin 15–20 keikkaa. Olen kateellinen, itsekin kiertäisin tuon verran, jos vain olisi varaa ja aikaa.”

Joonatan Hulkkonen saapui perjantaina kello 13.58 junalla Tampereelle. Hän oli ollut katsomassa Iron Maidenin The Future Past -kiertueen kolme ensimmäistä keikkaa Sloveniassa ja Tšekissä. Hulkkonen on kiertänyt maailmaa Iron Maidenin perässä ennenkin. Vuonna 2012 hän matkusti Yhdysvaltoihin neljälle yhtyeen keikalle, koska bändi ilmoitti tulevansa Euroopan-kiertueelle vasta vuotta myöhemmin.

Useasti eturivissä

Tampereen-keikalle Hulkkonen suunnittelee menevänsä jonottamaan viimeistään edellisenä yönä aamuneljältä. ”Minulla on laskeskelu päällä, että monelta tuonne kannattaisi mennä, että pääsee eturiviin. Aivan sairasta touhua, sanotaan näin.”

Iron Maidenilla on virallisen faniklubin jäsenille arvonta paikoista eturiviin. Kahden hengen lippuja arvotaan osallistujien kesken 60 kappaletta. Eturivilipun voittajilla on oltava samalle keikalle permantolippu. ”Voitin toiselle Tampereen-keikoista First to the Barrier -arvonnan ja toiselle kaverini voitti. Voitin myös Prahaan ekalle keikalle, josta Instagram-postauskin tehtiin.”

Eräs ikimuistoinen keikkakokemus oli vuoden 2010 konsertti Porissa Sonisphere-festivaaleilla, joka muistetaan festivaalin toisena päivänä rajuilmasta. Järkyttävästä myrskystä huolimatta Joonatan Hulkkonen roikkui koko myräkän ajan lavan eturivissä odottamassa Iron Maidenin konserttia. ”Ei sitä sinne eturiviin tajunnut, että kuinka pahasta myrskystä oikein oli kyse. Kun Bruce Dickinson tuli lavalle, niin hän liukastui ja kaatui, koska lava oli ihan märkä.” Yhtye esiintyi muutaman tunnin myöhässä aikataulusta.

Kuudestatoista kokemastaan keikasta Hulkkonen on ollut ensimmäisessä rivissä kymmenen kertaa. Vaikka hänellä on eturiviliput molemmille Tampereen-keikoille, niin jonossa on silti oltava ensimmäisten joukossa, jotta paikka aivan ensimmäisessä rivissä on varma. ”Eturivikokemus oli aika uskonnollinen kokemus, ja sitä pitäisi saada nyt lisää. Voi olla, että jään sitten lauantain keikan jälkeen jo sunnuntain jonoon.”

Hulkkonen on maksanut keikkalipuista noin 100 tai 150 euroa kappale. Hän sanoo, että se on hänelle täysin sen arvoista.

”Maidenin kokeminen livenä, siinä on jotain spesiaalia. Totta kai olen bändiä kuunnellut pitkään ja osaan kaikki biisit ulkoa sooloja myöten. Erityisesti livenä se vaan potkaisee. En etukäteen osannut odottaa tällaista hulluutta itseltänikään, mutta Prahan eturivikokemus oli sellainen, että se on jotain elämää suurempaa.”

Joonatan Hulkkonen kuvailee fanijoukkoa laajaksi ja lojaaliksi. Hän itse on kiertänyt monta keikkaa Iron Maiden -faniklubin kautta tapaamansa yhdysvaltalaisen kaverinsa kanssa. Muita autetaan pääsemään kaukaa keikkapaikalle ja jonossa pidetään paikkaa, jos on hetkeksi lähdettävä esimerkiksi vessaan. ”Jengi auttaa toisiaan ja tekee matkajärjestelyjä. Paikalliset auttavat porukkaa, joka tulee toiselta puolelta maailmaa.”

Spoilerivaroitus

Tampereen-keikoilla on luvassa jotain ennennäkemätöntä. Hulkkonen varoittaa lukijoita, että seuraavaksi edessä on keikkaa koskevia spoilereita eli paljastuksia. Vaikka settilistaan kuuluvien kappaleiden nimiin ei keikkakokemuksen yllätyksellisyyden säilyttämiseksi mennä, niin hän sanoo kovien Iron Maiden -fanien kyllä tunnistavan sen, mistä hänen seuraavaksi kertomassaan oikein on kyse.

Bändillä on ollut rikkumattomana tapana, että jos levynjulkaisukiertueella jotakin kappaletta uudelta levyltä ei soiteta livenä, niin sitä ei enää soiteta sittemmin koskaan myöhemminkään. Tällä kiertueella yhtye on rikkonut kaavan ja soittanut vuoden 1986 albumilta Somewhere in Time yhden kappaleen, jota ei ole esitetty koskaan aiemmin.

”Meikäläiselle Maidenissä tärkeää ovat livekeikat ja sen musan kuuleminen livenä, mutta kaman kerääminen, siihen en ole koskaan lähtenyt. Adrian Smithin ja Dave Murrayn plektrat löytyy, keikoilta olen saanut ne napattua kiinni, ja tietysti levyt löytyy vinskana ja cd:nä”, Joonatan Hulkkonen sanoo.

”Tätä kaavaa ei ole rikottu ikinä ennen, ei ikinä, mutta tällä kiertueella se rikottiin. Sieltä tuli sellainen biisi, jota fanit ovat toivoneet soitettavan vuodesta 1986 lähtien ja nyt ne vetivät sen Ljubljanassa ensimmäistä kertaa ikinä! Tämä on aivan historiallinen kiertue.”

Hulkkonen myös varoittaa siitä, että koska bändin rumpali Nicko McBrain on jo 70-vuotias, ja täyttää 5. kesäkuuta 71 vuotta, niin kiertue voi hyvinkin olla bändin viimeinen. ”Hänellä on vähän vaikeuksia pysyä mukana monessa vähän nopeammassa biisissä. En yllättyisi, jos tämä kiertue jäisi viimeiseksi, moni biiseistä on tosi nopeita ja vaikeita rumpalille. Jos sinulla on lippu keikalle, niin se on nyt jos koskaan.”