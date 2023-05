Saariblues sai ohjelmistoonsa useita tunnettuja esiintyjiä

Bluesiin, souliin, jazziin ja folkiin keskittyvä yksipäiväinen festivaali soi Tampereen Viikinsaaressa elokuussa.

Aamulehti

Kesän Saaribluesin esiintyjät on julkistettu. Elokuussa Tampereen Viikinsaaressa esiintyvät Maarit Hurmerinnan ja Emma Salokosken duot, Honey B and the T-Bones, Sami Yaffa, Kielo Kärkkäinen ja Jarkko Helin & Crawfish Kings.

Tapahtuman promoottorin Rowan Raffertyn mukaan esiintyjävalinnoissa on tietoisesti vältelty pintapoppia, syntikoita ja heviä, ja keskitytty sen sijaan musiikillisen tarinankerronnan osaajiin.

Esiintyjistä kokenein on Maarit Hurmerinta, sillä hänen uransa laulajana ja muusikkona käynnistyi jo 1972. Honey B and the T-Bones on tehnyt suomalaista bluesia 40 vuotta. Hanoi Rocksista tutun Sami Yaffan osuus on harvinainen sooloesiintyminen. Emma Salokoskikin on tehnyt musiikkia jo yli 20 vuotta.

Jarkko Helin & Crawfish Kings tunnetaan suomalaisen zydecon ja cajunin osaajana. Tamperelainen Kielo Kärkkäinen operoi folkin ja jazzin parissa.

Saariblues-festivaali on Viikinsaaressa lauantaina 19. elokuuta.