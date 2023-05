Käärijän ilmaiskonsertti kesäkuun alussa Lempäälän Ideaparkiin – ”Ennätykset tulevat paukkumaan”

Valtavaan suosioon kivunnut rap-artisti ja yleisöäänestyksen ykköseksi noussut Suomen euroviisuedustaja Käärijä vetää ilmaisen keikan Lempäälän Ideaparkissa lauantaina 3. kesäkuuta kello 16.

Aamulehti

Käärijä saapuu Lempäälän Ideaparkiin koululaisten alkavan kesäloman kunniaksi lauantaina 3. kesäkuuta. Ideaparkin Keskusaukiolla kuullaan noin tunnin mittainen, ikärajaton ilmaiskeikka kello 16 alkaen.

Ideaparkin toimitusjohtaja Visa Vainiola kertoo odottavansa, että Ideaparkin Keskusaukio ja kakkoskerros täyttyvät täysin. Sannia oli nelisen vuotta sitten pääsiäislauantaina katsomassa noin 5 500 ihmistä. Nyt odotetaan enemmän, jopa yli 6 000 ihmistä, mikä mahtuu Vainiolan mukaan hyvin. Ideaparkin Keskusaukio on noin 4 000 neliömetriä. Myös järjestyksenvalvonnassa ja turvallisuussuunnitelmalla on varauduttu suureen yleisömäärään.

”Kesä on meillä vilkasta muutenkin ja keikka on koulujen päättäjäislauantaina. Uskomme, että moni, joka menee valmistujaisiin, ehtii vielä kuunnella Käärijää. Se on ihan kunnon keikka, tunnin verran, eikä pelkkä Cha cha cha. Porukkaa tulee varmasti Pirkanmaan ulkopuoleltakin. Nyt tiedämme, että Käärijä ei ole mikään tähdenlento, vaan tosi kiinnostava ilmiö. Sen takia uskomme kyllä, että ennätykset tulevat paukkumaan”, Vainiola sanoo.

Ideapark buukkasi keikan, kun Käärijä oli saanut Euroviisujen semifinaalipaikan. Vainiola kertoo, että vaikka he olivat melko varmoja kiinnostuksesta, Euroopan laajuinen hype yllätti. ”Oikeastaan vasta viikko ennen Euroviisuja se tuli tosi voimallisesti. Silloin ymmärsimme, että ihan sama, miten Käärijä pärjää, niin kiinnostus on tosi kova.”

”Kun buukkasimme Käärijän, emme nähneet, että siitä tulee näin valtava megatähti. Siitä on noin 3–4 viikkoa.”

Vainiola kertoo olleensa Käärijän fani alusta asti ja kehuu Käärijää tosi hyvänä räppärinä. Euroviisukappale Cha cha cha ei hänestä ole Käärijän paras, vaan hän pitää monista muistakin, kuten Välikuolema ja Klo23. ”Ne ovat ihan huikeita biisejä. Kannattaa kuunnella, suosittelen.”

Toimitusjohtaja antaa vielä toisenkin vinkin. ”Jos viisi minuuttia ennen keikkaa lähtee parkkipaikalta tulemaan, voi tulla pettymyksiä. Voi olla aika tukossa Keskusaukio. Kannattaa tulla ajoissa.”