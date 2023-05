Main ContentPlaceholder

Kuhmoinen saa uuden oman kesäbiisin, jossa kuullaan myös kunnanjohtajaa ja Temppareista tuttua Mr. Elämänpeliä

Kuhmoisissa järjestetään heinäkuun Kuhmoinen kuhtuu -viikon yhteydessä uusi We are one! -niminen festivaali. Festivaalin kunniaksi tehdään Kuhmoisista kertova kesäbiisi.

Kuhmoisten kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen kävi äänittämässä Kuhmoisten kesäbiisiä Tampereella Headline Recording Studiossa. Taustalla muusikot Jonne Sahanen, Katri Somerjoki ja Sari Vallenius.