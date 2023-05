Ruotsalaislehti: Tukholmassakin on nyt areenaongelma, viisut vaarassa

Tukholman jalkapalloseurat eivät halua Euroviisuja areenoilleen. Avicii-areena taas on remontissa.

Loreen voitti Euroviisut Ruotsiin, mutta nyt ainakaan Tukholmasta ei meinaa löytyä kisoille areenaa. Toki sopivia kaupunkeja Euroviisujen järjestämiseen on Ruotsissa muitakin.

Ruotsi voitti Euroviisut, ja nyt maassa pohditaan kuumeisesti, missä ne järjestetään keväällä 2024.

Tähän mennessä halukkuutensa kisojen järjestämiseen ovat ilmaisset Tukholma, Göteborg, Malmö ja Örnsköldsvik. Näistä kaupungeista kolmeksi ensin mainituilla on arveltu olevan parhaat mahdollisuudet kilpailun järjestämiseen, sillä niistä löytyy tarvittavaa infrastruktuuria.

Tukholmassa televisiotuotantoon sopivia areenoita olisi jopa kolme, mutta niiden ja koko Tukholman viisujen suhteen tilanne näyttää nyt hivenen epätoivoiselta, kertoo Dagens Nyheter.

Tukholmassa on siis samansuuntainen ongelma kuin Helsingissä: suuri areena Euroviisujen järjestämiseen puuttuu.

” ”Haluamme pelata kotiottelumme luonnonnurmella, omalla kotiareenallamme. Emme Tele2:n tekonurmella. Piste.”

Tukholman viisusopivat areenat ovat Friends-areena, Avicii-areena ja Tele2. Näistä Avicii-areena suljetaan ensi vuonna remontin takia. Se toimi Euroviisujen areenana, kun kisat viimeksi järjestettiin Ruotsissa vuonna 2016.

Jäljelle jäävät Tele2-areena ja Friends-areena.

Tele2-areena on kahden tukholmalaisen jalkapalloseuran, Djurgårdenin ja Hammarbyn, kotiareena. Siellä on tekonurmi, kun taas Friends-areenalla on luonnonnurmi.

Hammarbyn puheenjohtaja kertoo DN:lle, ettei joukkue voi ajatellakaan pitävänsä otteluissaan kuuden viikon taukoa viisujen takia. Huhti–toukokuussa jalkapallokausi on Ruotsissa kuumimmillaan. ”Minulla ei ole Euroviisujen kanssa mitään ongelmaa, mutta Tele2 on jalkapalloareena, ja siihen sitä pitää ensisijaisesti käyttää”, sanoo Mattias Fri.

Otteluiden siirtäminen Friends-areenallekaan ei käy, sillä siellä pelaa AIK, eivätkä kaikki kolme joukkuetta mahdu millään samalle areenalle.

Myöskään AIK:ssa ei innostuta ajatuksesta keskeyttää ottelut tai vaihtaa areenoita kesken parhaan jalkapallosesongin. ”Meillä on sopimus areenan kanssa. Haluamme pelata kaikki kotiottelumme luonnonnurmella, omalla kotiareenallamme. Emme Tele2:n tekonurmella. Piste”, sanoo DN:lle AIK:n puheenjohtaja Robert Falck.

Ruotsilla on viisujen järjestämisessä edessään muitakin haasteita.

SVT:n toimitusjohtaja Hanna Stjärne kertoo SVT:n kulttuuriuutisille, että yleisradioyhtiölle kilpailun järjestäminen tulee olemaan haasteellista, toki myös mielekästä.

”On selvää, että se tulee olemaan haastavaa. Taloutemme on hankalassa tilanteessa, mutta meillä on kokemusta Euroviisuista ja tuomme järjestelyihin mukaan kaiken kokemuksemme. Olemme tehneet Euroviisut aiemminkin taloudellisesti kestävällä tavalla ja teemme niin myös nyt”, Stjärne kertoo.

Ruotsin yleisradioyhtiö Sveriges television on päättänyt jo aiemmin säästää sata miljoonaa kruunua eli lähes yhdeksän miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä.

Stjärnen mukaan säästötavoitteiden ei pitäisi kuitenkaan vaikuttaa esimerkiksi ohjelmatarjontaan.

Kun SVT:n säästötavoitteista kerrottiin alkuvuodesta, SVT:n viestintäjohtaja kertoi journalistien ammattilehti Journalistenille, ettei henkilöstöleikkauksiakaan voida sulkea pois.

Säästämiskeinoiksi on suunniteltu joidenkin tehtävien automatisointia, esimerkiksi automaattisia tekstityksiä, joita SVT on testannut parin vuoden ajan.

Tukholman kaupungin kannaltakin tilanteessa on haasteita, sillä taloudellisesti tilanne on nyt kireä.

Kun Tukholma järjesti kisat vuonna 2016, kaupunki maksoi SVT:n mukaan areenan kustannuksista ja markkinoinnista noin 100 miljoonaa kruunua eli yhdeksän miljoonaa euroa. Tukholman kaupunginvaltuutettu, sosiaalidemokraattien Karin Wanngård näkee Euroviisujen tuovan kaupunkiin kuitenkin myös työpaikkoja ja verotuloja.

”En ole hirveän huolissani siitä, että emme saisi rahoja takaisin”, hän sanoo SVT:lle.