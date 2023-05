Harvoin suomalaiset ovat innostuneet yhdessä hulluttelemaan samalla tavalla kuin tänä keväänä. Se on ollut piristävää.

Aamulehti

Ei voittoa, mutta Suomen toiseksi paras sijoitus Euroviisuissa kautta aikain. Käärijä kiilasi viisumenestyksessä suoraan Lordin ja Blind Channelin väliin sijoittumalla toiseksi Euroviisujen finaalissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Minä tahansa toisena vuonna tämä tuntuisi suurvoitolta, mutta ei nyt. Odotukset olivat liian korkealla.

Vaikka voitto jäi nyt haaveeksi, Euroviisuista jäi kuitenkin suomalaisille käteen jotain sellaista, mitä ei ole ollut pitkään aikaan. Käärijän kaltaista koko kansan yhdistävää ilmiötä ei Suomessa ole ollut aikoihin, jos koskaan.

Ja harvoin sitä Suomi saa Euroviisuihin lähteä yhtenä ennakkosuosikkina. Se ei ollut liioittelua, vaikka voittoa ei tullutkaan. Televisionkatsojatkin kuulivat kotisohville, miten pisteidenlaskun aikana Liverpoolissa kaikuivat rytmikkäät Käärijä- ja Cha cha cha -huudot.

Kun Käärijän kappale julkaistiin talvella Uuden musiikin kilpailun alla, valistuneimmat povasivat siitä ihan näppärää kesähittiä. Sen verran tarttuva Cha cha cha oli. Tuskin kukaan kuitenkaan osasi ennustaa, millainen ilmiö siitä lopulta tulee, jopa kansainvälisesti.

En muista ketään henkilöä tai mitään tapahtumaa, joka olisi saanut aikaan sellaisen huuman kuin Käärijä. Kevään mittaan kangaskaupoista on loppunut vihreä kangas. Vihreitä boleroja on ommeltu niin lapsille, koirille kuin patsaillekin. Käärijä-tukkaa, joka ennen muinoin tunnettiin vanhana kunnon pottana, on leikattu niin isoille kuin pienillekin ihmisille. Käärijästä innoittuneena on tehty mainoslauseita ja somepostauksia. On lakattu kynsiä ja kaivettu jo unohtunut piña colada -drinkin ohje esiin.

Lyhyesti sanottuna: on hulluteltu. Kaikki yhdessä, saman asian äärellä. Meillä suomalaisilla on koko kevään ollut oma sisäpiirin juttu, ja se on ollut piristävää.

Kiitos siis Käärijälle! Olet tuonut tähän kevääseen harmaiden vuosien jälkeen suunnattomasti iloa. Sillä melkein jo yhdet kansanjuhlat ansaitsisi.