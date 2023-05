Ruotsi on voittanut Euroviisut – Käärijä toi Suomelle kaikkien aikojen toiseksi parhaan sijoituksen: ”Pientä pettymystä on nyt rinnassa”

Suomi oli Euroviisuissa yleisön suosikki. Ruotsi sai eniten pisteitä ammattilaisraadeilta.

Suomen edustaja Käärijä on sijoittunut Euroviisuissa toiselle sijalle kappaleellaan Cha cha cha. Sijoitus on Suomen paras sitten Lordin euroviisuvoiton vuonna 2006.

Euroviisut on voittanut kilpailun suurin ennakkosuosikki Ruotsi. Maata edusti Loreen tyylikkäällä popkappaleella Tattoo, joka onnistui myös finaaliesityksessä.

Käärijä tuuletti riehakkaasti saamiaan pisteitä.

Ruotsin lopullinen yhteispistemäärä oli 583 pistettä, Suomen 526 pistettä. Suomi sai yleisöäänestyksessä eniten pisteitä. Ruotsi taas oli ammattilaisraatien ykkönen.

Loreenin voitto alkoi näyttää todennäköiseltä jo varhain pisteenlaskussa, jossa hän otti pian johdon. Ruotsi sai monelta ammattilaisraadilta täyden 12 pisteen potin, mukaan lukien Suomelta.

Suomi sai Norjan ja Ruotsin ammattilaisraadeilta 12 pistettä. Molemmilla kerroilla tv-lähetyksessä kaikuivat yleisön äänekkäät Käärijä- ja Cha cha cha -huudot areenalla. Cha cha cha:ta huudettiin välillä jopa Ruotsin saamien 12 pisteen jälkeen.

Käärijän sijoitus maailman suurimmassa musiikkikilpailussa on täysin ainutkertainen, sillä suomenkielinen kappale ei ole koskaan sijoittunut näin hyvin Euroviisuissa. Sijoituksissa vain Lordi on pystynyt parempaan voittamalla Euroviisut vuonna 2006.

Käärijällä riitti jännitettävää aivan kilpailun loppusuoralle asti.

”Voittoa lähdettiin hakemaan. Eli vaikka sijoitus onkin historiallinen, niin pientä pettymystä on nyt rinnassa. Kyllä tämä tästä iloksi muuttuu, viimeistään kun kotiin päästään”, Käärijä kommentoi Ylen julkaisemassa tiedotteessa. ”Liverpoolissa nähtiin aivan mahtava, hurmoksellinen viisushow. Ensi lauantaina hurmos siirtyy Helsingin jäähalliin, jossa nostetaan tunnelma kattoon!”

Voitto Ruotsille jo seitsemäs

Euroviisuvoitto on Ruotsille seitsemäs.

Loreen jätti jälkensä euroviisuhistoriaan jo vuonna 2012, kun hän voitti viisut kappaleella Euphoria, josta tuli jättihitti myös viisujen ulkopuolella.

Loreen on vasta toinen artisti ja ensimmäinen nainen koskaan, joka on voittanut Euroviisut kahdesti. Kahteen viisuvoittoon on aiemmin yltänyt vain Irlannin Johnny Logan, joka voitti kilpailun vuosina 1980 ja 1987.

Ruotsi ja Irlanti jakavat nyt kärkipaikan euroviisuvoittojen tilastossa.

Ruotsi nousi vedonlyöntitilastoissa voittajaveikkausten kärkeen heti, kun Loreen esitti Tattoon Ruotsin Melodifestivalenissa ensimmäistä kertaa. Suomi nousi välillä lähemmäs, mutta ei lopulta pysynyt horjuttamaan Loreenin voittoa.

Loreenin tyylikkyys vei tällä kertaa voiton Käärijän riehakkuudesta.

Ruotsin euroviisuedustaja valitaan suositussa Melodifestivalen-laulukilpailussa. Euroviisuissa ensimmäisen semifinaalin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Loreen sanoi, ettei heti sanonut Melodifestivaleniin lähdölle kyllä. ”Tämä laulu tuli minulle ja rakastuin siihen. Sitten minulta kysyttiin, haluanko lähteä mukaan Melodifestivaleniin. Sanoin ei. Mutta sitten näin, kuinka iloisiksi ihmiset tulivat, kun sanoin, että ehkä sittenkin.”