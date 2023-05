Onko teillä parhaimmat Käärijä-bileet ja viisumeininki? Lähetä meille kuvia tai videoita!

Arvomme kuvan tai videon lähettäneiden kesken leffalippuja.

Nyt saa laulaa, tanssia ja kannustaa Käärijä Euroviisu-voittoon! Cha cha chaa!

Ja tästä meiningistä haluamme tietenkin todistusmateriaalia kuvin ja videoin juuri sinulta. Aamulehti seuraa viisuiltaa tiiviisti päivittyvässä jutussa, johon kerätään paitsi tärkeimmät uutiset ja havainnot viisuillasta, myös teidän lähettämiänne tunnelmia.

Käärijä-ilmiö on tehnyt tunnetuksi muun muassa sanan käärijänvihreä, ja tuskin koskaan bolero on ollut yhtä trendikäs asuste kuin nyt. Löytyykö teiltä hienoimmat Käärijä-vermeet? Ovatko hiukset Käärijä-mintissä? Ja miten on nopeiden lasien laita? Notkuuko pöytä kenties Käärijästä inspiraationsa saaneita herkkuja?

Lähetä kuvia ja videoita sähköpostilla osoitteeseen al.kilpailut@aamulehti.fi pienen kuvauksen ja kuvassa mahdollisesti esiintyvien ihmisten koko nimien kera. Julkaisemme niitä euroviisuillan aikana Aamulehden verkkosivuilla, joten varmistathan ennen kuvan lähettämistä, että jos kuvassa on ihmisiä, olet kysynyt heiltä luvan kuvan julkaisemiseen. Kirjoita otsikkoon: Euroviisut kuva.

Arvomme kaikkien lähettäneiden kesken elokuvalippuja, ja voittajiin ollaan yhteydessä alkuviikon aikana.

Käärijä esiintyy Euroviisujen finaalissa lauantai-iltana 13. toukokuuta numerolla 13.