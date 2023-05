Nyt niinku tanssitaan! Katso iloinen kuvagalleria: näin Tampereella kannustetaan jo Käärijää viisuvoittoon

Tytti Mäkipää Hämeenkyröstä ja Miso Losoi Tampereelta katsoivat semifinaalin hotellin aulassa Saksassa. ”Paikalliset olivat liekeissä, kun he näkivät Käärijän Youtubesta”, he kertovat. ”Voitto tulee. Biisi on tarttuva ja asu jää mieleen”, he ennustivat. Molemmat aikoivat katsoa myös finaalin.