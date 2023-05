Missä Tampereella voi seurata euroviisufinaalia? Poimi tästä vinkit

Käärijää voi kannustaa kotisohvan lisäksi yhteisissä viisukatsomoissa.

Euroviisuhuuma huipentuu lauantai-iltana 13. toukokuuta viisufinaaliin. Finaalilähetys Liverpoolista Englannista alkaa Suomen aikaa kello 22. Voittajan selviäminen venynee yöllä kello kahden tienoille.

Käärijää voi kannustaa ja laulukilpailua seurata kotisohvan lisäksi useissa yhteisissä viisukatsomoissa Tampereella. Tarjolla on sekä ikärajattomia että vain aikuisille tarkoitettuja tilaisuuksia, joissa seurataan finaalilähetystä ja nautitaan muustakin ohjelmasta.

Ikärajaton katsomo erityisellä äänentoistolla

G Livelabissa järjestetään ikärajaton ja maksuton euroviisukatsomo. Ovet avautuvat kello 20. Illan juontaa Gekko Paavilainen ja ennen finaalilähetystä paikan päällä esiintyy San Marinon viisukarsinnoissa nähty Angel Dell. Illan aikana kuullaan myös euroviisuhittejä ja -harvinaisuuksia vuosien varrelta. Sisään mahtuu 250 henkilöä saapumisjärjestyksessä.

G Livelabin euroviisukatsomo, Puutarhakatu 1, ovet avautuvat kello 20.

Kesäkeitaalla vaihdetaan viisuihin kiekkopelin jälkeen

Keskiviikkona avautunut Keskustorin kesäkeidas toimii ulkoilmakatsomona viisufinaalille. Lähetys on osittain samanaikainen Suomen MM-jääkiekkopelin kanssa ja vasta ottelun päätyttyä noin kello 23 screenille vaihdetaan Euroviisut.

Kesäkeidas on kahdeksan ravintolan yhteisterassi, jossa tarjoillaan sekä ruokaa että juomaa. Alue on ikärajaton, mutta ilta-aikaan alaikäisten tulee olla vanhempiensa seurassa. Kesäkeitaalla on varauduttu Käärijän voittoon ja suihkulähde on päällä.

Kesäkeidas Tampereen keskustorilla, viisulähetys alkaa noin kello 23.

Ulkoilmavaihtoehto koko perheelle

Kesäkeitaan lisäksi viisuja voi seurata kiekkopelin jälkeen screeniltä Keskustorin toisella laidalla, Molinin tontilla. Tämä ulkokatsomo on ikärajaton ja päihteetön. Kahviosta voi ostaa juomaa ja purtavaa.

Ulkokatsomo Keskustorin ja Frenckellin aukion välissä, viisulähetys alkaa noin kello 23.

Tavara-aseman euroviisubileet loppuunmyyty

Tampereen tuorein tapahtumapaikka Tavara-asema lupaa kaupungin timanttisimmat euroviisubileet, jotka on nyt kuitenkin loppuunmyyty. Ennen livelähetyksen seurantaa paikalla on esityksiä ja viisuvisa, finaalin jälkeen voi vielä jäädä DJ Samin viisudiscoon. Tapahtuman juontaa burleskitaiteilija Stella Polaire.

Tavara-asema, Ratapihankatu 33, ovet avautuvat kello 20, K18.

Teatteriklubilla maksuton viisukatsomo kaikilla herkuilla

Tampereen Työväen Teatterin TTT-klubi toimii myös viisufinaalin katsomona. Viisut näkyvät katsomon näytöiltä ja kankaalta. Baari on auki, tarjolla on finaalilähetyksen lisäksi bingoa, visailua ja Käärijä-koruja.

TTT-klubi, Hallituskatu 19, ovet avautuvat kello 20.30, K18.

Sateenkaariyökerhossa kannustetaan Käärijä voittoon

Yökerho Mixeissä seurataan euroviisutunnelmaa screeniltä koko lauantai-ilta. Sisäänpääsy maksaa kuusi euroa kello 23 jälkeen ja yökerho on auki aina puoli viiteen asti. Tanssilattia avautuu viisufinaalin jälkeen ja baaritiskiltä saa muun muassa piña colada -drinkkejä.

Mixei, Itsenäisyydenkatu 7–9, ovet avautuvat kello 20, K18.

Kasinollakin kääritään hihat

Tampereen kasino tarjoaa euroviisujen kisakatsomon Suisto sports lounge -alueella. Ennen Euroviisuja screeniltä seurataan Suomen ja Saksan välinen MM-jääkiekkopeli. Kasinolle on ilmainen sisäänpääsy.

Casino Tampere Nokia-areenalla, Kansikatu 3, K18.