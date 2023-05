Santtu-Matias Rouvali toteutti orkesterin vakiokuulijan viimeisen toiveen – Aamulehden haastattelussa kapellimestari puhuu poikkeuksellisen avoimesti orkesterista, yleisöstä ja Tampereesta

Santtu-Matias Rouvali johtaa pian viimeisen konserttinsa Tampere Filharmonian ylikapellimestarina. Ura jatkuu maailmalla, mutta koti pysyy Ylöjärvellä.

Yleisön kiintymys. Sitä kapellimestari Santtu-Matias Rouvali kiittää nöyrin mielin miettiessään pian päättyvää ylikapellimestariaikaansa Tampere Filharmoniassa. Sitä hän myös jää kaipaamaan lähtönsä jälkeen.

”Tamperelainen yleisö on kaikista kovin. Täällä kuulijakunta on hyvin sitoutunut omaan orkesteriin. Se on ainutlaatuista. Saamme olla yleisöstämme ylpeitä Tampereella”, Rouvali sanoo.