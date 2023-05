Se oli siinä! Loistavasti esiintynyt Käärijä on Euroviisu-finaalissa

Suomen Euroviisu-edustaja Käärijä pääsi lauantain finaaliin tiistain semifinaalikierrokselta Liverpoolissa, Britanniassa.

Aamulehti

Suomi nähdään, ei niin yllättäen tällä kertaa, Euroviisujen finaalissa lauantaina 13. toukokuuta. Käärijä eli Jere Pöyhönen veti tanssijoidensa kanssa upean esityksen myöhään tiistaina viisujen ensimmäisessä semifinaalissa Liverpoolissa Britanniassa. Kappaleen Cha cha cha ympärillä on käynyt valtava kuhina siitä asti, kun se valittiin murskalukemin Suomen edustajaksi UMK-kilpailun päätteeksi.

Suomi ilmoitettiin semifinaalissa finaaliin päässeeksi neljäntenä. Maat ilmoitettiin satunnaisessa järjestyksessä ja 15:stä esiintyneestä maasta finaaliin pääsee kymmenen. Kaikki jatkoon päässeet maat ovat Kroatia, Moldova, Sveitsi, Suomi, Tšekki, Israel, Portugali, Ruotsi, Serbia, Norja. Finaalista ulos jäivät Malta, Latvia, Hollanti, Azerbaidžan ja Irlanti.

Käärijän esitys oli todella mukaansatempaava ja yleisö vaikutti television välityksellä olevan hurmoksessa artistin ja taustaryhmän luomasta kokonaisuudesta.

Loppuaplodit saivat areenan tärisemään, Liverpoolista kerrottiin. Käärijä ei yltänyt laulusuorituksellaan esimerkiksi ruotsalaisen ennakkosuosikki Loreenin tasolle, mutta lavashow on Suomella omaperäinen, hauska ja yksinkertaisesti loistava. Alkuperäisestä UMK-esityksestä se ei ole juurikaan muuttunut, ja hyvä niin. Kappaletta on kuvailtu erilaiseksi, rohkeaksi ja kaikkinensa hyvin viihdyttäväksi. Käärijä-hypeä on kuvailtu myös niin, että se vapauttaa ja osuu juuri oikeaan hetkeen.

Suomalaiseksi euroviisuksi Cha cha cha on Euroviisu-asiantuntija Anna Muurisen mielestä epätyypillinen, kuten Muurinen ennen semifinaalia kommentoi. ”Aika usein olemme Euroviisuissa lähteneet miellyttämään muita.”

Muurinen muistelee 1990-lukua, jolloin mietittiin ääkkösiä ja öökkösiä myöten, millaisia sanoja kappaleisiin voi laittaa, että ulkomaalaisten olisi helppoa omaksua ne.

Nyt tällaiset mietteet näyttävät unohtuneen, ja suomalaiset äänestivät viisuihin suomenkielisen, varmasti muista erottuvan kappaleen. Muurisesta omaehtoinen esitys on riemastuttava.

Muurinen pitää Euroviisuissa olennaisena sitä, että esitys osuu jollain tavalla ajan hermoon. ”Kun Italia voitti koronakauheuksien jälkeen, se raju rokkibiisi Zitti e Buoni oli hyvin vapauttava. Siinä purettiin aggressiota, jota se kaikki oli aiheuttanut.”

Samantyyppistä ilmiötä hän näkee myös Cha cha chassa aikana, jolloin Eurooppa seuraa Ukrainassa käytävää Venäjän hyökkäyssotaa. ”Käärijän hassuttelu tarjoaa vapautuksen kolmeksi minuutiksi, kun kaikki vaan katsovat suu auki, että mitä siellä lavalla tapahtuu.”

Toki kappale on myös rakennettu onnistuneesti niin, että jännite pysyy yllä loppuun asti, Muurinen kuvailee. ”Aika usein Euroviisu on kuultu jo minuutin kohdalla, mutta Cha cha chahan oikeastaan vasta alkaa silloin.”

Tanssijat syöksyivät lastauslavan sisältä pinkeissä asuissaan semifinaalissa. Käärijä oli lavan päällä.

Suomen edustajan Käärijän esitystä taustatiimeineen on kuvailtu täysin poikkeukselliseksi, ja samalla sen saamaa vastaanottoa samalla tavalla.

Paidaton riehuja eli Käärijä heitti tunnetun boleronsa pois, kun selvisi, että Suomi on Euroviisujen finaalissa.

Käärijä ja taustaryhmä fiilistelivät Euroviisujen tunnelmaa tiistaina Liverpoolissa semifinaaleissa.

Spekulaatioissa on ollut, että jos Käärijä voittaa Euroviisut, ensi vuoden kilpailu käytäisiin Tampereella Nokia-areenassa. Tampere liputtikin tiistain semifinaaleissa hienosti valoteoksin Käärijän puolesta, kun Hämeenkatu ja Tammerkoski valaistiin niin sanotulla käärijänvihreällä auringon laskeuduttua.

Aamulehti seuraa Euroviisujen finaalilähetyksen hetki hetkeltä lauantai-iltana kello 22 alkaen, ja jo ennen sitä tunnelmat Tampereelta.

Viimeiset finalistit ratkaistaan torstain toisessa semifinaalissa. Finaalissa nähdään myös Euroviisujen viisi suurinta rahoittajamaata sekä viime vuoden voittaja Ukraina.

