Nämä hetket kannattaa kokea paikan päällä – Tamperetta hemmotellaan tällä viikolla kahdella musiikkimaailman huippuvierailulla

Eliahu Inbal on suurten teosten suuri tulkki, Tõnu Kaljuste virolaisen kuoromaailman legenda.

Aamulehti

Tamperelaiselle musiikkiyleisölle on tarjolla loppuviikosta kaksi klassisen musiikin huippuvierailua. Israelilainen mestarikapellimestari Eliahu Inbal, 87, johtaa perjantaina Tampere Filharmoniaa. Virolainen kuorokapellimestari Tõnu Kaljuste, 69, tuo lauantaina Tampereen tuomiokirkkoon maailman merkittävimpiin ammattikuoroihin kuuluvan Viron filharmonisen kamarikuoron.

Keitä nämä musiikin suuruudet ovat? Mitä musiikkia he tuovat tamperelaisyleisön kuultavaksi?

Eliahu Inbal ja Mahler

Eliahu Inbal on luultavasti maailman toiseksi vanhin aktiivinen huippukapellimestari. Häntäkin iäkkäämpi on ruotsalainen Herbert Blomstedt, 95. Ikä on näiden herrasmiesten kohdalla epäolennaista, sillä musiikillinen kommunikaatio orkestereiden kanssa toimii edelleen. Inbal esimerkiksi levytti vuonna 2021 saksalaisen SWR-orkesterin kanssa Dmitri Šostakovitšin 11. sinfonian erinomaisin tuloksin.

Orkesterisoinnin sävyjen mestarina tunnettu Inbal tulee Tampereelle jo kuudetta kertaa. Hänen Tampereen-konserteilleen on ollut erityistä se, että hän on johtanut vuoron perään Anton Brucknerin ja Gustav Mahlerin massiivisia sinfonioita. Vuonna 2014 hän johti Brucknerin neljännen sinfonian, 2015 Mahlerin ensimmäisen, 2016 Brucknerin viidennen, 2017 Mahlerin kolmannen ja 2018 Brucknerin kuudennen sinfonian. Tällä kerralla ohjelmassa on Mahlerin seitsemäs sinfonia.

Mitä ja missä? Mestarit liikkeellä Eliahu Inbal johtaa Tampere Filharmonian konsertin Tampere-talossa perjantaina 12. toukokuuta kello 19. Ohjelmassa Mahlerin 7. sinfonia. Tõnu Kaljuste johtaa Viron filharmonisen kamarikuoron ja Tampere Cappellan yhteiskonsertin Tuomiokirkossa lauantaina 13. toukokuuta kello 19. Ohjelmassa Duruflén Requiem ja Pärtin kuoroteoksia.

Mahlerin seitsemäs sinfonia, lisänimeltään Yön laulu, on Inbalin erityisalaa. Kokeneen kapellimestarin teeskentelemätön ja rauhallinen tulkintaote sopii tämän modernin maailman kynnyksellä syntyneen arvoituksellisen teoksen hahmottamiseen. Inbal on levyttänytkin sinfonian peräti kolmesti. Lähes 40 vuoden takainen Frankfurtin radio-orkesterin tulkinta on syystäkin teoksen levytyshistorian eliittiä. Sinfonian erityispiirre on harvinaisen tenoritorven solistinen käyttö. Ja räiskyvä finaali? Banaali sekamelska vai uuden ajan alku?

Tõnu Kaljuste ja Duruflé

Virolainen kuoronjohtaja Tõnu Kaljuste oli perustamassa nelisenkymmentä vuotta sitten Viron filharmonista kamarikuoroa, oli sivussa parikymmentä vuotta ja palasi kuoron johtoon kaksi vuotta sitten. Ammattilaulajista koostuva noin 25 hengen kuoro on luonut maineensa vanhan ja uusimman, erityisesti virolaisen musiikin tulkkina. Kuoro on noteerattu BBC Music Magazinen listauksessa maailman kymmenen parhaan kamarikuoron joukkoon.

Tampereella kuoro tekee yhteistyötä kamarikuoro Tampere Cappellan kanssa. Konsertti liittyy Suomen kulttuurirahaston rahoittamaan Kuoroakatemia-hankkeeseen Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Tõnu Kaljuste on maineikas virolainen kuorokapellimestari ja pedagogi. Hän on perustanut niin Viron filharmonisen kamarikuoron kuin Tallinnan kamariorkesterinkin.

Tampere Cappellan muodostavat Tampereen seudulla vaikuttavat laulun ammattilaiset.

Konsertin pääteoksena on ranskalaisen Maurice Duruflén säveltämä Requiem. Sielunmessusta kuullaan urkusäestyksellinen versio. Toisen maailmansodan jälkeen valmistuneen teoksen henki on seesteinen ja valoisa, sointi kuulas ja jäntevä. Musiikillisessa kielessä yhdistyvät ikiaikainen kirkkolaulu ja 1900-luvun sointuajattelu.

Tõnu Kaljusten johtamassa kahden kuoron kokoonpanossa on noin 50 laulajaa. Konsertin ohjelmassa on myös kaksi Arvo Pärtin kuoroteosta, The Deer’s Cry vuodelta 2007 ja An den Wassern zu Babel vuodelta 1984.