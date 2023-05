Käärijä-innostus Euroopassa on Suomen viisuedustajalle ennenkuulumatonta, sanoo euroviisuasiantuntija: ”Kaikki vaan katsovat suu auki”

Käärijän vapauttava hassuttelu osuu ajan hermoon, arvioi viisuasiantuntija Anna Muurinen. Riittääkö revittelevä esitys kaatamaan Euroviisujen suurimman ennakkosuosikin Ruotsin?

Suomen euroviisuedustajan ympärillä ei ole koskaan ollut samanlaista kansainvälistä ennakkosuosiota kuin Käärijän kohdalla tänä vuonna. Vaikutelman vahvistaa euroviisuasiantuntija Anna Muurinen, joka on ollut viisufani 1980-luvulta saakka. ”Tämä on ihan käsittämätöntä, mitä tässä on tapahtunut”, Muurinen sanoo. ”Aika moni nyt sanoo, että no, ainahan sitä Suomea hehkutetaan, mutta ei kyllä hehkuteta!”

Cha cha cha ja Käärijän valloittava artistipersoona rallienglanteineen ovat villinneet faneja niin sosiaalisessa mediassa kuin viisujen ennakkobileissä ympäri Eurooppaa. Faniäänestyksissä Käärijä on keikkunut kärkisijoilla.

Käärijä on jo nyt niin rakastettu hahmo, että hän voisi halutessaan viettää loppuikänsä esiintyen euroviisuyleisölle, Muurinen uskoo.

Suomalaisedustajista myös Lordi kiinnosti aikanaan etukäteen ulkomailla, mutta suhtautuminen oli Muurisen mukaan kaksijakoisempaa. ”Euroviisut oli silloin vielä tosi toisenlainen tapahtuma. Se oli paljon puhtaammin iskelmälaulukilpailu.”

Tiistaina käydään euroviisujen ensimmäinen semifinaali, jossa Suomen jatkoon pääsyä pidetään selvänä. Toinen semifinaali kisataan torstaina ja finaali lauantaina.

Viime vuoden voittajamaan Ukrainan sijasta viisuja isännöi Britannia.

Anna Muurinen on fanittanut Euroviisuja 1980-luvulta lähtien.

Miellyttäminen jäi

Suomalaiseksi euroviisuksi Cha cha cha on Muurisen mielestä epätyypillinen. ”Aika usein olemme Euroviisuissa lähteneet miellyttämään muita.”

Muurinen muistelee 1990-lukua, jolloin mietittiin ääkkösiä ja öökkösiä myöten, millaisia sanoja kappaleisiin voi laittaa, että ulkomaalaisten olisi helppoa omaksua ne.

Nyt tällaiset mietteet näyttävät unohtuneen, ja suomalaiset äänestivät viisuihin suomenkielisen, varmasti muista erottuvan kappaleen. Muurisesta omaehtoinen esitys on riemastuttava.

Muurinen pitää Euroviisuissa olennaisena sitä, että esitys osuu jollain tavalla ajan hermoon. ”Kun Italia voitti koronakauheuksien jälkeen, se raju rokkibiisi Zitti e Buoni oli hyvin vapauttava. Siinä purettiin aggressiota, jota se kaikki oli aiheuttanut.”

Samantyyppistä ilmiötä hän näkee myös Cha cha chassa aikana, jolloin Eurooppa seuraa Ukrainassa käytävää sotaa. ”Käärijän hassuttelu tarjoaa vapautuksen kolmeksi minuutiksi, kun kaikki vaan katsovat suu auki, että mitä siellä lavalla tapahtuu.”

Toki kappale on myös rakennettu onnistuneesti niin, että jännite pysyy yllä loppuun asti, Muurinen kuvailee. ”Aika usein Euroviisu on kuultu jo minuutin kohdalla, mutta Cha cha chahan oikeastaan vasta alkaa silloin.”

Uusia haastajia?

Kisan suurin ennakkosuosikki on koko kevään ajan ollut jo kertaalleen viisut voittanut Ruotsin Loreen, jonka kappale Tattoo on taattua ruotsalaistavaraa. Tyylipuhdasta popkappaletta tukee yksinkertainen mutta vaikuttava katosta ja lattiasta muodostuva lavaste, jota Ruotsi on kuitenkin joutunut tuotannollisista syistä pienentämään viisulavalle.

Suomen lavarakennelma sen sijaan on kasvattanut kokoaan Liverpooliin.

Ensimmäisten harjoitusmaistiaisten perusteella Suomen esitys vaikuttaa Muurisesta upean energiseltä, Ruotsi puolestaan oli pieni pettymys – toki harjoitukset ovat vasta harjoituksia.

Maiden välille on povattu kaksintaistelua, mutta Muurinen uskoo, että kärjen tuntumaan voi nousta vielä muitakin.

Tällaisia voisivat Muurisen mielestä olla esimerkiksi Ranskan diskosävyinen veto, Espanjan moderni flamencokappale tai miksei myös Italian balladi. Haastatteluhetkellä näiden harjoituksia ei ollut vielä nähty.

Muurisella on suuret odotukset myös kovana viisumaana tunnetulle Ukrainalle. Viime vuoden kaltaiseen menestykseen hän ei kuitenkaan usko.

Viisulavalla luvassa on Muurisen mukaan musiikillisesti monipuolinen kattaus, jossa maiden omat kulttuurit pääsevät esiin: rokkia, räppiä, party metallia, flamencoa ja portugalilaista kansanmusiikkia.

Omalla kielellä

Muurinen nostaa yhdeksi vuoden selkeäksi trendiksi omalla kielellä laulamisen. 37 kilpailijasta yhdeksän laulaa kokonaan ja viisi osittain muulla kielellä kuin englanniksi.

Kahtena viime vuonna viisuvoitto on saavutettu maan omalla kielellä.

Loreen laulaa englanniksi, Käärijä suomeksi. Pian nähdään, viekö oma kieli voittoon tänäkin vuonna.

Onko Muurisella vielä jotain viimeisiä terveisiä suomalaiskatsojille ennen kuin viisut potkaistaan kunnolla käyntiin?

”Toivon, että kaikki ymmärtävät, että tämä on ihan poikkeuksellinen vuosi. Nyt jos koskaan kannattaa katsoa. Ja mitä ikinä lopputuloksissa tapahtuu, Suomi on voittanut jo”, Muurinen sanoo.

”Voidaan olla todella iloisia ja ylpeitä, että meillä on tämmöinen sekoboltsi Vantaalta, joka pistää koko Euroopan sekaisin. Se positiivinen energia, mikä hänessä on, on ihan huippukivaa.”