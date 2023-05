Sheeranin kappale Thinking Out Loud ei oikeuden mukaan ole plagiaatti.

Brittiartisti Ed Sheeran voitti plagiointikiistan hittikappaleestaan Thinking Out Loud.

Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Vuonna 2014 julkaistu kappale ei newyorkilaisen tuomioistuimen mukaan ole ”lainvastainen” kopio kappaleesta Let's Get It On. Kyseinen kappale on yhdysvaltalaisen artistin Marvin Gayen klassikko vuodelta 1973, kertoo Reuters.

Tuomioistuimen mukaan Gayen esittämän kappaleen tekijä Ed Townsendin perilliset eivät ole todistaneet, että Thinking Out Loud -kappale rikkoisi tekijänoikeuksia.

Townsendin perilliset haastoivat Sheeranin oikeuteen vuonna 2017. Perillisten mukaan Thinking Out Loud -kappale kopioi Let's Get It On -kappaleen ”sydämen” – melodian, harmonian ja rytmin.

Sheeranin asianajajien mukaan kappaleiden yhtäläisyydet koostuvat musiikillisista ”rakennuspalikoista”. Niitä eivät asianajajien mukaan ole suojattu tekijänoikeuksilla.

Sheeran kiisti plagiointiväitteet oikeudessa.

”Minusta on todella loukkaavaa omistaa koko elämäni esiintymiselle ja laulujen tekemiselle ja joku väheksyy sitä”, Sheeran sanoi Reutersin mukaan.

Oikeudessa asianomistajat pyysivät itselleen osuutta Thinking Out Loud -kappaleen voitoista.

New Yorkissa Sheerania vastaan on yhä vireillä kaksi samanlaista oikeusjuttua, Reuters kertoo.

Viime vuonna Sheeran voitti oikeudenkäynnin Lontoossa, jossa väitettiin hänen Shape of You -kappaleensa olevan plagiaatti.