Jo kertaalleen kuopattu tapahtuma tekee paluun Tampereelle ensi kesänä

Ikonisen brittibändin perintöä juhlitaan pitkän tauon jälkeen Tampereella, kun koko viikonlopun kestävä Tampere Beatles Happening pyörähtää käyntiin perjantaina 18. elokuuta.

Festivaali järjestettiin Tampere-talossa kahdeksan kertaa vuosina 2010–2017. Tapahtuma keräsi tuolloin vuosittain yhteen tuhansia Beatles-musiikin ystäviä ympäri Suomen ja maailman. ”Meillä on suunnaton ilo julkistaa Tampere Beatles Happening alkavaksi ainakin vielä kerran. Puitteet 1920-luvun elokuvateatterissa Tuulensuun Palatsissa ovat kuin luodut The Beatlesin musiikille ja seminaareille, joiden puhujavieraat tulevat suoraan yhtyeen tarinan ytimestä”, toteaa tapahtuman taiteellinen johtaja Mikko Kangasjärvi tiedotteessa.

Festivaalilla esiintyvät kotimaiset yhtyeet Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Band, Jussi Syren & The Groundbreakers, Beat Less sekä She’s Leaving Home. Lisäksi mukana ovat kansainväliset asiantuntijavieraat Kenneth Womack Yhdysvalloista ja Chris Thomas Britanniasta. Womack on kirjoittanut kymmeniä kirjoja yhtyeestä. Thomas työskenteli vuonna 1968 George Martinin alaisuudessa White Album-pitkäsoiton äänityksissä.

Tampere Beatles Happening järjestetään 18.–20. elokuuta.