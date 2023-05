Jonna Tervomaa tuo Tampereelle poikkeuksellisen keikan: ”En ole koskaan tehnyt tällaista kiertuetta enkä todennäköisesti enää koskaan teekään”

Kolminkertaista juhlavuottaan viettävä Jonna Tervomaa tuo Tampereelle uniikin kokoonpanon ja rakastetuimmat biisinsä. Mutta miten artisti kuvailee tamperelaista yleisöä, kenet hän ottaisi kaveriksi Särkänniemeen ja mihin hän aikoo mennä keikan jälkeen? Perjantain G Livelabin loppuunmyytyä keikkaa voi seurata Aamulehden suorassa lähetyksessä.

Onneksi olkoon Jonna Tervomaa, pääset Tampereelle! Miten olet valmistautunut tähän huippuhetkeen?

”Tampereella on kyllä erityinen paikka sydämessä. Minulla on ollut siellä aina vastaanottavainen yleisö, ja kuten Tampereen luonteeseen kuuluu, keikoilla on monenlaisia ihmisiä. Tampereen keskustassa on mahtava päästä vetämään, siellä on monta mieluista esiintymispaikkaa ja lisää vain tulee. G Livelab on keikkapaikkana ihan kansainvälistä tasoa eli odotukset ovat korkealla. Ja loppuunmyyty keikka eli mikäs sen mukavampaa!”

Mitkä kolme sanaa sinulle tulevat mieleen Tampereesta?

”Ilo, vesi ja... Kolmatta pitää vähän miettiä, voisin sanoa identiteetti. Tamperelaisuus on aika vahva identiteetti.”

Kenet kutsuisit kanssasi Särkänniemeen?

”Olen juuri tutustunut Pate Mustajärveen meidän ohjelman tiimoilta. Paten kanssa voisi viettää aikaa ja kysellä vähän, mitä hänen päässään liikkuu.”

Paras muistosi Tampereesta?

”Olen käynyt Tampereella jo pienenä tyttönä monet kerrat, esimerkiksi urheilutapahtumissa. On paljon erilaisia muistoja, vaikea valita vain yhtä. Tampere on ollut elämässäni aina.

Yhtenä tärkeänä kokemuksena ovat jääneet mieleen uuden vuoden alla Telakalla soitetut keikat. Meillä on sellainen muusikkorevohka, jonka kanssa ollaan monta vuotta musisoitu yhdessä New Year Bashissa. Se on kyllä aina vuoden kohokohtia.”

Mitä luulet tamperelaisten ajattelevan sinusta?

”Ne varmaan ajattelee, että mitähän sillä nyt on mielessä. Ja että onpa mahtavaa nähdä taas pitkästä aikaa.”

Mitä sinulla nyt on mielessä?

”Nythän me tulemme keikalle ihan selkeästi juhlimaan montaa asiaa. Pitkää uraa, hittejä, ihmisten rakastamia lauluja, tehtyä ja jo tapahtunutta. Nyt palautellaan mieleen fiiliksiä ja muistoja, joihin musiikin kautta pääsee käsiksi. Tämän kevään teen keikkoja keskittyen menneisyyden hitteihin, en ole koskaan tehnyt tällaista kiertuetta enkä todennäköisesti enää koskaan teekään. Mukana on kokoonpano, joka on ollut isossa roolissa ensimmäisissä aikuisiän levyissä ja hittien teossa. Originaalit soittajat ja niiden saundi eli jotain ainutlaatuista.”

Onko luvassa yllätyksiä?

”Keikkani eivät ole ikinä sekuntikellon kanssa ohjelmoituja, yllätykset sisältyvät musiikkiin ja vuorovaikutukseen yleisön kanssa. En ole mikään show-käsikirjoittaja, joka vetää joka ilta samalla tavalla. Biisilistassa tulee varmasti olemaan mieluisia yllätyksiä.”

Kenet odotat näkeväsi yleisössä?

”Tamperelaisen musafanin, jolla on kevättä rinnassa. Aikaa on kulunut jonkin verran siitä, kun olen ollut aktiivisesti yleisön parissa, joten on jännä nähdä, mitä yleisölle on tapahtunut. Onko mukana uutta sukupolvea? Musiikkiani soitetaan usein jälkipolville, ja toivon tietysti, että sille löytyy myös uusia ystäviä. Kiertue on tavoittanut tosi hienosti porukkaa, joka on ollut Tervomaan keikoilla 2000-luvun alussa. He ovat nyt keikoille, kaikilla on ollut paljon kaikkea tässä välissä.”

Vietät parhaillaan kolminkertaista juhlavuotta. Nähdäänkö keikalla erityistä juhlatunnelmaa?

”Tällä keikalla tavallaan läpileikkaan oman urani. Olen aina keskittynyt musiikkiin, eli mitään sirkustemppuja ei ole luvassa. Tämä kevät keskittyy Jonna Tervomaan albumeiden rakastetuimpiin biiseihin. Uusi albumi ilmestyy vielä tänä vuonna ja uusi single perjantaina, uutta kohti olen menossa kuten aina.”

Mistä sinut löytää perjantain keikan jälkeen?

”Olisi mahtavaa päästä keikan jälkeen tutustumaan Tampereen yöelämään ja nähdä, mitä siellä nykyään on. Suht aikainen soittoaika mahdollistaa sen, että voisi piipahtaa jossakin. Otan nyt siis tamperelaisilta vihjeitä vastaan, missä kannattaisi käydä!”

Saako sinua pyytää selfieen, jos bongaa kadulla?

”No saa tietenkin! Tykkään aina jutella ihmisten kanssa.”

Olet tehnyt tavalla tai toisella musiikkia melkein koko ikäsi. Mistä saat virtaa ja inspiraatiota?

”Kyllähän se välillä kestää. En ole tasaisen tappavaa tahtia julkaiseva artisti. Tapani suhtautua julkaisemiseen on sellainen, että minun pitää itse kuvitella, että olen oivaltanut jotain uutta, että minulla olisi oikeasti jotain sanottavaa. Joskus aikaa kuluu enemmän ja joskus vähemmän. Kirjoittajan mieli siivilöi kaikkea, mitä ei haluaisikaan, lukee ja näkee tarkasti asioita maailmassa. En ole mikään tarinan sepittäjä, joka satuilisi lauluja. Kirjoitan oman kokemuksen ja muiden kohtaloiden tai ilonaiheiden myötäelämisen kautta, teksteihin on sellainen tunneside. Se on vähän sellainen huono tapa, josta en pääse irti. Nyt kirjoitan päättäväisesti myös omaelämäkertaa, on tosi hienoa kirjoittaa myös pitkää tekstiä.”

Mitä terveisiä lähetät tamperelaisille?

”Pahoittelut niille, jotka eivät mahtuneet perjantain keikalle. Kesällä olen tulossa uudestaan Tampereelle keikalle ja varmasti muutenkin. Kyllähän mä Tampereelle aina tulen.

Ja hei voitko lisätä johonkin kohtaan vielä sen huikean vintage-kaupan, joka on keskustassa?”

(Tervomaa lähettää vielä myöhemmin viestin, että tarkoitti Yesterday Second Handia.)

Kuka? Jonna Tervomaa Artisti juhlii tänä vuonna 50-vuotissyntymäpäiväänsä. Lisäksi ensiesiintymisestä Syksyn sävel -ohjelmassa on kulunut 40 vuotta ja aikuisiän debyyttilevyn julkaisusta 25 vuotta. Suljettu Sydän -kiertue keväällä 2023, yhtyeessä soittavat Jussi Jaakonaho (kitarat), Juha Kuoppala (koskettimet), Jonne von Hertzen (basso) ja Juho Viljanen (rummut ja perkussiot). Keikka Tampereella G Livelabissa perjantaina 5. toukokuuta, loppuunmyyty. Aamulehden tilaajille keikka suorana lähetyksenä osoitteessa aamulehti.fi/live Uusi single Auringon eteen julkaistaan perjantaina. Uusi albumi tulossa syksyllä. Mukana Nelosen Suomi soi -ohjelmassa, jossa kotimaiset artistit versioivat kansainvälisiä hittejä.

Jonna Tervomaa G Livelabissa perjantaina 5. toukokuuta, keikka suorana lähetyksenä Aamulehden tilaajille kello 21 osoitteessa aamulehti.fi/live