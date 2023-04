Miten venäläisen musiikin esittämiseen pitäisi suhtautua? – Tampereella vieraileva kapellimestari John Storgårds antaa selkeän vastauksen

John Storgårdsin johtama Tampere Filharmonia esittää joukkosurmasta ja sorrosta kertovan Dmitri Šostakovitšin Babi Jar -sinfonian. Rinnalla soi ukrainalainen ja virolainen musiikki.

John Storgårds on Tampere Filharmonian entinen ylikapellimestari. Nykyisin hän toimii BBC:n filharmonikkojen ylikapellimestarina Englannissa.

Aamulehti

Onko venäläisen musiikin esittämisessä juuri nyt jotakin pahaa tai moraalisesti arveluttavaa? Entä saako Tolstoita tai Solženitsynia lukea omantunnon kolkuttelematta? Tai katsoa Eisensteinin historiaelokuvia?

”Ymmärrän hyvin ukrainalaisia ja ukrainalaistaustaisia kollegojani, niin kapellimestareita kuin instrumentalistejakin, joista tuntuu vaikealta inspiroitua venäläisestä musiikista Ukrainan sodan aikana. Mutta säveltäjät, kuten vaikkapa Pjotr Tšaikovski, Sergei Rahmaninov ja Dmitri Šostakovitš, ovat täysin viattomia nykyiseen tilanteeseen. Minun näkökulmastani olisi väärin jättää esittämättä musiikkia vain sen takia, että säveltäjä on venäläinen”, sanoo parhaillaan Tampereella vieraileva kapellimestari John Storgårds.

Hänen torstaina johtamansa Tampere Filharmonian konsertin pääteoksena on Šostakovitšin 13. sinfonia. Kappale puhuu kriittisesti juuri niistä asioista, jotka peilaavat nykyisenkin Venäjän ongelmia, ja nostaa esiin kansan todellisia tuntoja virallisen julkisivun alta.

Orkesterille, bassolaulajalle ja mieskuorolle sävelletyn teoksen alaotsikko on Babi Jar. Nimi liittyy sinfonian avausosan tekstiin, jonka nuori runoilija Jevgeni Jevtušenko kirjoitti 1960-luvun alussa muistuttamaan saksalaisten toisessa maailmansodassa Kiovan lähellä Babi Jarin rotkossa tekemästä juutalaisten joukkomurhasta. Samalla teksti kuin vaivihkaa ohjaa ajatukset Venäjällä vallinneeseen juutalaisvastaisuuteen.

Tunnin mittaisen sinfonian neljässä muussa osassa Jevtušenkon runojen ja Šostakovitšin musiikin kritiikin kärki kohdistuu kansalaisten kokemiin pelkoihin ja vallanpitäjien luomaan pyrkyryyden, huumorintajuttomuuden ja naisten alistamisen sovinistiseen ja sortavaan ilmapiiriin. Kuulostaako tutulta?

”Tämän hetken Venäjällä ei tulisi kuuloonkaan, että mikään tämän kaltainen kriittinen taideteos pääsisi esille. En usko, että venäläiset orkesterit pysyvät soittamaan myöskään Babi Jar -sinfoniaa tällä hetkellä. Tänään tilanne on maassa huomattavasti pahempi kuin 60 vuotta sitten”, Storgårds huokaa.

BBC luottaa

John Storgårds on pätevä puhumaan Šostakovitšin musiikin merkityksistä, sillä hän on parhaillaan levyttämässä 1900-luvun tärkeimmän venäläisen säveltäjän myöhäisiä sinfonioita BBC:n filharmonisen orkesterin kanssa. Julkaisuun ovat jo tulleet sinfoniat 11, 12 ja 15. Seuraavaksi vuoroaan odottavat sinfoniat 14 ja 13 eli juuri Babi Jar.

Storgårdsin ja Englannin Manchesterissa toimivan BBC Philharmonic -orkesterin pitkä suhde tuli uuteen vaiheeseen marraskuussa, kun suomalaiskapellimestari ylennettiin ensimmäisen päävierailijan vakanssilta orkesterin ylikapellimestariksi edellisen johtajan jätettyä orkesterin äkillisesti. Aina luotettavan Storgårdsin nimityksellä oli orkesterin yksimielinen tuki. ”On mahtavaa, että yhteinen aikamme on kruunattu nyt tällä tavalla.”

Kuka? John Storgårds Helsingissä vuonna 1963 syntynyt kapellimestari ja viulisti. Opiskeli Sibelius-Akatemiassa, kapellimestaridiplomi vuonna 1997. Lapin kamariorkesterin taiteellinen johtaja vuodesta 1996 lähtien. Tampere Filharmonian ylikapellimestari vuonna 2006–2009. Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestari vuonna 2009–2015. Kanadan National Arts Centre Orchestran päävierailija vuodesta 2015 lähtien. Nimitettiin marraskuussa 2022 BBC Philharmonic -orkesterin ylikapellimestariksi.

Storgårdsin valitessa Babi Jar -sinfonian Tampereen-konserttinsa ohjelmaan ja levytykseen Manchesterissa Ukrainan kriisin laajeneminen täydeksi sodaksi ei ollut vielä tapahtunut. ”Sota ajankohtaistaa sinfoniaa ihan eri tavalla. Sodan sytyttyä ryhdyin suunnittelemaan konsertin muuta ohjelmaa. Nopeasti tuli ajatus, että haluan Babi Jarin rinnalle mukaan ukrainalaisen nykysäveltäjän Valentin Silvestrovin kirjoittamaa musiikkia.”

Storgårds löysi Silvestrovin tuotannosta harvinaisuuden, 2000-luvun alussa valmistuneen Meta Waltzin, jota ei ole esitetty Suomessa aiemmin. ”Siitä ei enää löydy minkäänlaista äänitettä edes Youtubesta, jossa ollut ainoa taltiointi on jo poistettu. Onneksi ehdin kuulla sen ja tilata sen perusteella partituurin.”

Tampereelle kuoroksi kiinnitetty Viron kansallinen mieskuoro ehdotti ohjelman alkuun vielä Arvo Pärtin De profundiksen. ”Pärt istuu tähän tilanteeseen hyvin. Teos on eräänlainen avunpyyntö Jumalalta.”

Virolaiskuoro lähtee seuraavaksi Storgårdsin mukana Manchesteriin Babi Jarin levytyshommiin. Tampereella bassosoolot laulaa maailmalla kovaa oopperauraa tekevä Mika Kares.

Viulun varteen

John Storgårdsin menossa oleva työviikko Tampereella on tiivistahtinen. Orkesterikonsertin jälkeen hän esiintyy viulistina Tampere-talon pikkusalissa lauantaina. Kumppanina on pianisti Jouko Laivuori.

”Koska täytän syksyllä 60 vuotta, päätin tehdä konsertin pianistin kanssa. Sattui vielä niin, että pidin juuri Jouko Laivuoren kanssa ensikonserttini Temppeliaukion kirkossa Helsingissä vuonna 1988. Ohjelmassamme on nyt jopa yksi sama teos kuin 35 vuotta sitten, Carl Nielsenin 2. viulusonaatti.” Duo esiintyy myöhemmin myös Rovaniemellä ja Oulussa.

Storgårds on pitänyt hyvää huolta soittokunnostaan kapellimestariuransa keskellä. ”Viulu on vahvasti pelissä mukana joka kausi jossakin. Tänä kesänä menen pitkästä aikaa Kuhmoon soittamaan kamarimusiikkia.”

Storgårds on pitänyt huolta myös toisesta musiikillisesta intohimostaan, Lapin kamariorkesterista, jossa hän ollut taiteellisena johtajana jo 1990-luvulta lähtien. ”Yhteistyö toimii edelleen tosi hyvin. Lapland Chamber Orchestra on jo käsite maailmalla, mikä on aivan mahtavaa.”

Tampere Filharmonia Tampere-talon Isossa salissa torstaina 27. huhtikuuta kello 19. John Storgårds ja Jouko Laivuori Tampere-talon Pienessä salissa lauantaina 29. huhtikuuta kello 19.