Tuleeko tästä kevään suosituin klubirenkutus? Suosittu DJ julkaisi Käärijän viisubiisistä oman klubiversion – ”Otettu fiilis”, kommentoi artisti

Suomen viisuedustaja esiintyi juuri Madridissa, jossa yleisö lauloi suomeksi mukana. Seuraavaksi hän suuntaa Amsterdamiin ja Lontooseen.

Kansainvälinen DJ-tähti Faustix, 33, innostui äskettäin Suomen euroviisuedustajan Käärijän musiikista. Tiskijukka, joka on tehnyt uudelleenmiksauksia useiden kuuluisien artistien kappaleista, ja jolla on Spotifyssä yli 1,3 miljoonaa kuulijaa kuukaudessa, julkaisikin juuri remixin Käärijän viisubiisistä Cha cha cha.

”Otettu fiilis ehdottomasti, että musani tavoittaa ihmisiä muuallakin kuin Suomessa, ja etenkin, kun tämän kokoluokan artisti innostuu biisistä ja haluaa tehdä siitä oman remixin. Kaikin puolin huikea ja magee juttu”, Käärijä kommentoi Aamulehdelle sähköpostin välityksellä.

Faustixin aiemmista kappaleista osa on ylittänyt jopa sadan miljoonan striimirajan.

”Hän innostui heti, kun hän kuuli Cha cha chan ja halusi tehdä siitä oman version”, kertoo general manager Ramona Forsström levy-yhtiö Warner Music Finlandista. Myös Faustix on Warnerin edustuksessa, mutta Tanskassa.

Hieman vajaa kolmeminuuttinen klubiversio Suomen euroviisubiisistä ilmaantui Spotifyhyn perjantaina 14. huhtikuuta. ”Minun mielestäni tämä on tosi, tosi onnistunut versio. Ihan mahtavaa, että Käärijän musiikki herättää niin paljon ihastusta ulkomailla.”

Viime viikonloppuna Käärijä oli esiintymässä Madridissa euroviisujen esijuhlassa. ”Siellä oli aivan järjetön meininki. Tuhannet espanjalaiset lauloivat suomeksi mukana.” Seuraavaksi Käärijä esiintyy vastaavanlaisissa tilaisuuksissa Amsterdamissa ja Lontoossa.

Soi varmasti klubeilla

Remix tarkoittaa yleensä rinnakkaisversiota eli remiksausta kappaleesta. Siinä on käytetty kappaleen soitin- ja lauluraitoja, mutta niihin on saatettu lisätä uutta materiaalia tai vaihtaa osien järjestystä. Remix saattaa vaihtaa kappaleen lajityypin ja korostaa eri asioita kuin alkuperäinen.

”Tosi monesta kansainvälisesti isosta biisistä on tehty remixejä. Suomessa tapa ei vielä ole yhtä yleinen kuin maailmalla. Joistain kappaleista on toki tehty. Kun kappale menee Suomen rajojen ulkopuolelle, miksaus on tosi yleistä. Niistä tehdään usein versioita, jotka sopivat tanssilattialle”, Forsström kertoo.

Cha cha chan taatuksi korvamadoksi tarttuva versio on yhdistänyt kappaleen tanssittavimmat kohdat omaksi kokonaisuudekseen. Tätä versiota soitettaneenkin kevään mittaan ahkerasti myös suomalaisilla klubeilla.

Ei ilman lupaa

Viisuhitti kiinnostaa Forströmin mukaan myös muita miksaajia. ”Jos haluaa julkaista remix-version, pitää tietenkin olla yhteydessä levy-yhtiöön ja lupien pitää olla kunnossa. Meille onkin tullut tosi paljon yhteydenottoja muiltakin kuin Faustixiltä. Versioita saattaa siis tulla vielä lisääkin.”

Käärijä on kansainvälisessä seurassa, sillä Spotify-esittelynsä mukaan Faustix on aiemmin remixannut esimerkiksi David Guettan ja Zara Larssonin kappaleen This One’s For You, joka muistetaan vuoden 2016 jalkapallon EM-kisojen tunnuskappaleena. DJ on ollut useamman kerran ehdolla Tanskan Music awardseissa, ja voittojakin on tullut. Miehellä on ollut Tanskassa myös oma reality-show.

Faustix tunnetaan Tanskassa hyvin, sillä hän on osallistunut myös vuoden 2020 Tanskan Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan. Faustix hehkutti versiotaan UMK-voittajasta myös omassa Instagram-tarinassaan perjantaina.