Onko tässä kevään kiekkohitti? Mansesteri tarttui Mikko Alatalon klassikkoon: ”Siinä on ihan asiaakin”

Mansesterin Känkkäränkkä on osa yhtyeen ja Mikko Alatalon yhteistä kokonaisuutta, jossa tehdään useampi versio Alatalon klassikkokappaleista.

Aamulehti

Harva kappale avaa lasten huonoja päiviä yhtä hyvin kuin Mikko Alatalon Känkkäränkkä. Varmasti juuri kappaleen ajattomuuden takia klassikko on toiminut lasten tunnemaailman tulkkina jo 42 vuoden ajan.

Nyt tamperelainen hiphop-yhtye Mansesteri on tehnyt Alatalon kappaleesta uuden version. Mansesterin Känkkäränkkä julkaistaan perjantaina 7. huhtikuuta. Vierailevina tähtinä kappaleella kuullaan tamperelainen räppäri ja Mansesterin entinen jäsen Inde Morjesta (Iiro Lehtonen) sekä itse Mikko Alatalo uudelleen äänitetyllä ja sovitetulla kertosäkeellä.

Mansesterin perustajajäsen Markus Savolainen eli MC Mane, kertoo, että ajatus kappaleesta on elänyt jo pitkään. ”Onkohan siitä kolme vuotta, kun aloimme puhua Mikon kanssa, että olisi siistiä tehdä vanhoista kappaleista omia versioita. Silloin oli ensimmäisenä heti mielessä, että tehdään Känkkäränkkä.”

Mikä? Mansesteri Mansesterin uusi kappale Känkkäränkkä julkaistaan perjantaina 7. huhtikuuta. Tamperelainen hiphop-yhtye. Yhtyeeseen kuuluvat Mc Mane (Markus Savolainen) ja Vainis (Jesse Lehtinen) sekä virallinen keikka-DJ, DJ Kalu (Kalle Nummi). Perustettu vuonna 2009. Tunnettu muun muassa kappaleista Saravon Pekka ja Tampere II, joka on tehty yhdessä Mikko Alatalon kanssa. Esiintyi Tapparan kultajuhlissa keskustorilla vuonna 2016, 2017 ja 2022.

”Siinä on asiaakin”

Alatalon alkuperäisversiossa Känkkäränkkä-niminen noita on antisankari, joka villitsee lapsia kiukuttelemaan vanhemmilleen. Mansesterin versiossa meininki on toinen. Kappale on suunnattu aikuisille. Kappale on kertomus aikuisuuden arkihaasteista, jotka nostavat taas lapsuudesta tutun känkkäränkän pintaan. Vaikka kappale on tehty pilke silmäkulmassa, Savolainen toivoo, että kuulijat löytävät siitä myös syvempiä tasoja.

”Rytmityksensä puolesta kappale sopii bileisiin, mutta onhan siinä kuitenkin semmoinen jalat maassa fiilis. Onhan siinä paljon semmoista, mihin suomalaiset pystyvät samaistumaan. Uskon, että se toimii bilebiisinäkin, mutta toivon, että ihmiset huomaavat siitä sen samaistuttavuuden. Siinä on ihan asiaakin.”

”Huippu ihminen”

Kappale on osa isompaa kokonaisuutta Mansesterin, Inde Morjestan ja Mikko Alatalon tulevaa EP:tä, jossa versioidaan Alatalon klassikoita.

Mansesterin ja Mikko Alatalon yhteistyö on kestänyt jo pidempään. Tähänastisena huipentumana on vuonna 2015 julkaistu kappale Tampere II, josta on tullut esimerkiksi kiekkopelien vakiokalustoa. ”Mikko on niin huippu ihminen, että hänen kanssaan on mukava tehdä näitä. Hän on mielellään mukana kaikessa uudessa. Hän näytti tällekin saman tien vihreää valoa, että tehdään tämä.”

Savolaisen mukaan Mansesterin kevät on kiireinen. ”Ei paljoa tarvitse miettiä, mitä loppuvuoden tekee viikonloppuisin. Parhaimpina vuosina tehdään 80 keikkaa vuoteen, tämä alkaa lähennellä taas sitä summaa. Meillä on paljon uutta musiikkia ja paljon uusia isoja vierailijoita tulossa biiseille. Kaikkea emme voi ihan vielä avata.”