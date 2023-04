Johannes Brotherus paljastaa Kuumaa-bändin kultaisen säännön Aamulehden haastattelussa – Yllättävä paikka Tampereella jätti häneen jo lapsena lähtemättömän jäljen

Tulossa Tampereelle: Loppuunmyydyllä Tampereen Yo-talolla torstaina tuplakeikan soittavan Kuumaa-bändin laulaja valvoo öisin. Mitä hän silloin suree?

Onneksi olkoon Johannes Brotherus, pääset Tampereelle! Miten olet valmistautunut tähän huippuhetkeen?

”Kiitos paljon. Juuri äsken valmistauduimme koko bändin voimin käymällä lounaalla Jenni Poikeluksen kanssa. Fiilistelimme Tamperetta. Viime vuonna vastaanotto kaupungissa oli niin mieletön, että totesimme heti keikan jälkeen, että tulemme takaisin heti, kun mahdollista.”

Mitkä kolme sanaa sinulle tulevat mieleen Tampereesta?

”Lämpö, kodikkuus ja kevät. Meille on välittynyt kaupungin lämmin ilmapiiri.”

Aiotko viettää aikaa kaupungilla?

”Haaveilen siitä. Haluaisin tehdä pienen käppäilyn keskustassa aikataulujemme rajoissa.”

Kenen kutsuisit kanssasi Pyynikin näkötornille munkeille?

”Ystäväni Tuure Kilpeläisen. Hän on ihan mahtava tyyppi. Meillä on aina kivaa yhdessä.”

Miten matka sieltä jatkuisi?

”Vakoilumuseoon. Kun olin seitsemänvuotias, kävin siellä ensimmäistä kertaa ja se oli minusta todella jännittävä. Menisin sinne muistelemaan.”

Myitte Kuumaa-bändinne kanssa Tampereen Yo-talon kaksi kertaa saman illan aikana loppuun. Tuoko perinteikäs keikkapaikka torstai-iltaan jotain erityisiä mausteita?

”On erilaista virittäytyä keikkaan ja tunnelmaan paikassa, jossa on historian havinaa. Hienossa rakennuksessa huokuvat inhimillisyys ja lämpö. Fiilistelimme kovasti bäkkäritiloja jo viimeksi.”

Moni hitaampi jäi ilman lippua Yo-talolle. Koska tulette seuraavan kerran Tampereelle?

”Sepä se. Meillä saattaa kyllä olla kesällä tulossa lisää jotain Tampere-aiheista.”

Korjaa jokin väärinkäsitys itsestäsi.

”Kun ihminen on esillä, hänestä syntyy kaikenlaisia mielikuvia. Koetan olla kantamatta sellaista painetta selässäni, että minun pitäisi jokaista ajatusta yksitellen oikoa.”

Vanhempasi ovat ammateiltaan tanssitaiteilija ja muusikko. Haaveilitko sinä koskaan ammatista kulttuurialan ulkopuolella?

”Halusin olla vakooja! Vakoilumuseo teki minuun lähtemättömän vaikutuksen. Joskus pohdin myös, että voisin olla maskeeraaja tai taikuri. Minua ei ole koskaan painostettu kulttuurialan ympyröihin. Halu soittaa ja ilmaista itseäni on ollut sisäsyntyistä.”

Mikä? Kuumaa Jäsenet: Johannes Brotherus, Jonttu Luhtavaara ja Aarni Soivio. Osallistui Uuden musiikin kilpailuun (UMK) kappaleella Ylivoimainen. Tuotanto on kerännyt Spotifyssä jo yli 46 miljoonaa kuuntelukertaa. Keräsi neljä Emma-ehdokkuutta, palkittiin vuoden yhtyeenä. Uusin albumi on nimeltään Hyvikset ja pahikset. Sen kaikki singlet ovat striimanneet kultaa, platinaa tai tuplaplatinaa. Bändi esiintyy Tampereen Yo-talolla kahdessa peräkkäisessä loppuunmyydyssä konsertissa torstaina 6. huhtikuuta.

Mistä sinut löytää keikan jälkeen?

”Teemme nyt meille ihan uudenlaisen määrän keikkoja. Siksi yritän suunnata niiden jälkeen lepäämään. Tiedän, että koneeni ei kuitenkaan pysähdy heti, kun pääsen hotellille.”

Saako sinut pyytää yhteiskuvaan, jos kohtaa sinut kadulla?

”Ilman muuta. Se on ihan vilpittömästi ihmeellistä. Välillä kohtaamisiin liittyy jokin tarina siitä, kuinka meidän musiikkimme on aiheuttanut vahvan tunnereaktion kuulijassa. Sellaista on tosi kiinnostavaa kuulla.”

Mitä mietit öisin?

”Yksi suurimmista haasteistani tässä elämässä on mennä aikaisin nukkumaan. Mietin paljon kappaleita, joita teemme. Levyn viimeistelyaikana kaikki keskeneräiset biisit soivat päällekkäin päässäni, kun päivän ensimmäinen hiljainen hetki koitti. Puolustelen nukkumattomuuttani sillä, että aika monet biisien alut ovat lähteneet kytemään päässä yöaikaan. Epämääräiset lähdöt, jotka uivat tajuntaan yöllä, saavat muotonsa aamun aikana.”

Millaisia neuvoja olet saanut konkariartisteilta?

”Muistutusta kärsivällisyyden merkityksestä luovassa työssä. Biisintekijänä kehittymien ei ole lineaarista, vaan monen asian summa. Pitää luottaa, että se ottaa aikansa. Jos teet tänään mielekkään laulun, saatat tehdä huomenna ihan surkean. Kehittyminen on hidasta ja dynaamista.”

Ystävyys on ollut bändillenne ilmeisen tärkeä arvo. Koska sitä koeteltiin viimeksi?

”Olemme niin paljon yhdessä, että koettelemme toistemme hermoja ihan päivittäin. Juttelemme joka päivä niin hyvistä kuin haastavistakin tunteista. Kultainen sääntömme on, että puramme jännitteitä sitä mukaa kun niitä tulee, jotta homma ei lähtisi raiteiltaan.”

Kuumaa osallistui myös Suomen euroviisukarsintaan. Muuttiko se jotenkin suosiotanne?

”Muutti varmasti. UMK:lla on ihan mieletön määrä katsojia ja koko formaatti on laajasti kiinnostava. UMK oli meille bändinä ihan loistava reissu.”

Olet nyt 25-vuotias, mutta olet ollut alalla jo pitkään. Sinulla on jo useampia isoja elokuvarooleja ja olet tuottanut oman musiikkiurasi ohella musiikkia myös muille artisteille. Onko sinulle tullut koskaan oloa, että et jaksaisikaan enää esiintyä ja luoda?

”Ei ole. Musiikin tekeminen on siitä kiinnostavaa puuhaa, että mitä syvemmälle siihen metsään menee, sitä ihmeellisemmäksi kaikki muuttuu. Ainakin toistaiseksi olen saanut siitä voimaa.”

Mistä nyt unelmoit?

”Nyt olevien asioiden vaalimisesta. Siitä, että työ säilyisi mielekkäänä niin pitkään kuin mahdollista. Toivon myös pitkää ja syvenevää ystävyyttä bändillemme. Ja ehkä vapaa-aikaa johonkin kohtaan.”

Mitä suret?

”Monien asioiden hienous kaikissa sävyissään konkretisoituu vasta silloin, kun ne ovat ohi. Elämme bändinä nyt ihmeellistä aikaa. Vaikka aktiivisesti muistuttelemme toisiamme siitä, missä nyt olemme ja mitä tapahtuu, niin kuitenkin ihmismieli katsoo aina huomiseen. Välillä tunnen haikeutta siitä, että ei ole edes mahdollista ottaa kiinni täysillä tästä hetkestä.”

Ketä artistia itse ihailet?

”Arvostan Chisua ja Olavi Uusivirtaa. He ovat esikuviani, joiden kanssa olen päässyt vähän vuorovaikuttamaan. Arvostan heidän kunnianhimoaan, pitkänäköisyyttään ja herkkyyttään musiikintekijöinä.”

Missä aiot itse olla kolmekymppisenä?

”Toivottavasti studiolla parhaitten ystävieni Aarnin (Soivio) ja Jontun (Luhtavaara) kanssa.”