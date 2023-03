Antti Tuisku avasi Mayhem-kiertueensa Nokia-areenalla: ”Oletteko valmiita kovimpiin bileisiin, mitä tässä hallissa on koskaan nähty?” – Aamulehti on mukana keikkatunnelmassa

Antti Tuisku aloitti viimeisen kiertueensa Tampereella perjantaina 31. maaliskuuta ja lauantaina 1. huhtikuuta. Artisti sai Nokia-areenan heti alkuillasta täyteen ja bileet käyntiin jo ensimmäisen biisin aikana.

Aamulehti

Antti Tuiskun Mayhem-kiertueen avauskonserttiin Tampereella oli vielä lippuja myynnissä muutama tunti ennen keikan alkua. Keikkalippujen kysyntä oli kuitenkin sen verran kovaa, että Tuisku esiintyy lisäkonsertissa myös lauantaina Nokia-areenalla.

Antti Tuiskun Mayhem-kiertueen avauskonsertti veti Nokia-areenan aulan hetkessä täyteen ihmisiä.

Nokia-areenan väkimäärästä päätellen olisi voinut arvata, että keikka on viimeistä myöten loppuunmyyty, koska paikalla on jo alkuillasta niin paljon odottavaa keikkakansaa. Ovien edustalla on pitkä jono ihmisiä paistattelemassa keväisessä ilta-auringossa, ja areenan aulakin on jo hyvin täynnä.

Ensimmäisten joukossa odottamassa pääsyään permannolle ovat Vilma Koivu ja Madeleine Laine. Kaksikko on fanittanut Tuiskua Idols-ajoista lähtien.

”Taisimme olla silloin 4-vuotiaita. Ihan uskomaton olo nyt, vaikka on haikeaa, kun Antti lopettaa”, Koivu sanoo.

Madeleine Laine ja Vilma Koivu olivat eturivin paikkojen perässä ja ryntäsivät kohti lavaa, heti kun pääsivät porteista läpi.

Tunnelma tiivistyy hetki hetkeltä, ja permannolla voi havaita jo taustamusiikin tahtiin tanssimista ja hyppimistä, kun Tuiskua odotetaan lavalle. Valot sammuvat, ja yleisö puhkeaa huutoihin ja rytmikkääseen taputukseen. Kännykät ovat valmiusasennossa kuvaamaan.

Show’n aloittaa näyttävä videoesitys ja valoshow, minkä jälkeen taustatanssijat juoksevat lavalle raikuvien aplodien ja huutojen saattelemana. Odotettu hetki on käsillä, kun tanssijat raottavat verhon ja vihdoin Tuisku on lavalla. Keikan avaa artistin uusin biisi Baila por mi.

Tanssi on villiä sekä lavalla että yleisössä, etenkin kun yksi Tuiskun isoimmista ja illan odotetuimmista hiteistä Peto on irti on jo toisen biisin paikalla.

”Mitä kuuluu Tampereelle? Oletteko te valmiita parhaisiin bileisiin, mitä tässä hallissa on koskaan nähty?” Tuisku kysyy korviasärkevän kovien aplodien jälkeen. Yleisön vastausta ei tarvitse epäillä, kun kädet nousevat kohti kattoa ja Nokia-areena täyttyy huudosta. Ja show jatkuu.

Miltä Mayhem-kiertueen avauskonsertti näytti ja kuulosti kokonaisuudessaan? Katso laaja kuvakooste ja lue keikka-arvio lauantaina 1.4. Aamulehdestä.