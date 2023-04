Antti Tuisku avasi jäähyväiskiertueensa Tampereella – Katso laaja kuvakooste Mayhem-keikan jättibileistä Nokia-areenalla

Mitä? Antti Tuiskun Mayhem-areenakiertue

Popartisti Antti Tuisku kiertää ympäri Suomea vielä viimeisen kerran ennen kuin lopettaa muusikon uransa. Mayhem-kiertueen yhteydessä on puhuttu myös kyseessä olevan viimeinen kiertue ennen Tuiskun jäämistä pitkälle tauolle, mutta Tuisku kommentoi Aamulehden haastattelussa, että hän ”lopettaa ihan oikeasti”, mutta ei aio ”lyödä vetoa kenenkään kanssa, etteikö voisi joskus palata”.

Mayhem-kiertueelle on myyty yhteensä noin 60 000 lippua.

Artisti julkaisi ensimmäisen levynsä vuonna 2004. Tuisku on julkaissut yhteensä 12 levyä, ja albumeita on myyty yli puoli miljoonaa. Antti Tuisku on palkittu seitsemällä Emmalla.

Viimeisin levy Valittu kansa nousi avausviikolla albumilistan ykköseksi ja palkittiin Emma-gaalassa.