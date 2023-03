Main ContentPlaceholder

Musiikki

Käärijä! Käärijä! – Elämänsä nosteessa lentävä artisti räjäytti Olympia-korttelin Tampereella, katso tunnelmakuvat

Se on energiaa, se on hauskaa, ja se ehdottomasti on erilaista. Käärijän loppuun myyty keikka Olympia-korttelissa näytti, miksi Käärijä on euroviisujen ennakkosuosikkeja ja miksi yleisö rakastaa Cha, cha, chaata.

Täpötäyteen Olympian saliin muodostui riehakkaat ja melkoisen hikiset bileet. Käärijä todellakin osaa ottaa yleisönsä.

Käärijä! Käärijä! Turvoksiin asti täysi Olympia huutaa illan tähden nimeä. Tunnelma on kuuma. Ei ole epäilystäkään, etteikö Jere Pöyhönen, artistinimeltään Käärijä olisi löytänyt tietään suomalaisten sydämiin. Uskomatonta nostetta UMK-finaalista saanut artisti seisoo lavalla ja vaikuttaa olevan jopa hieman hämmentynyt vastaanotosta. Mutta hymy pitää, ja ote yleisöstä on varma. Kommentit tulevat kuin tutun suusta.