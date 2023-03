Keikka-arvio: Harmaantuneen poptähden valloittava karisma oli tallella. Entinen poikabändin jäsen Robbie Williams tähyili menneeseen 25-vuotisjuhlakiertueensa Tampereen-etapilla ja esitti hittiensä ohella oodin takalistolleen.

Kolmantena kappaleena kuullun soul-coverin Land of a Thousand Dancesin jälkeen esiintymislavan screenillä näkyy puuskuttava keski-ikäinen mies. Se on Robbie Williams, joka on jo tässä vaiheessa keikkaa ihan puhki! Tämä ei silti tarkoita, että artisti olisi menettänyt pelin, päinvastoin, sillä huumorissa riittää. ”Tässä on kyse long covidista, ei iästäni, you f**kers!” hän lataa, ja yleisö nauraa.